Hacienda vigila Wallapop y Vinted: cuándo hay que declarar lo que vendes por internet

Vender ropa, muebles, juguetes o tecnología usada por Wallapop, Vinted o eBay se ha convertido en algo habitual. Pero desde 2024 hay un cambio importante que muchos usuarios todavía desconocen y es que, algunas ventas realizadas en plataformas de segunda mano deben aparecer en la Declaración de la Renta.

El cambio llega por la normativa europea DAC7, que obliga a las plataformas digitales a informar a Hacienda sobre determinados usuarios. El objetivo es aumentar el control fiscal y detectar actividades económicas que antes podían pasar desapercibidas.

Wallapop, Vinted, eBay, Facebook Marketplace, coches.net o Airbnb deben recopilar datos de los vendedores cuando cumplen los límites marcados. Entre esa información pueden aparecer ingresos, número de ventas, datos bancarios e impuestos aplicados.

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Esto no significa que todos los usuarios tengan que pagar más impuestos. La obligación de informar no es lo mismo que la obligación de tributar. La clave está en dos límites. Quienes superen las 30 operaciones al año o ingresen más de 2.000 euros a través de estas plataformas tendrán obligación de declarar esa actividad en la Renta.

Esto también se aplica al ejercicio 2025, cuya declaración se presenta entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026.

Cuándo hay que pagar impuestos

En la mayoría de ventas de segunda mano no hay que pagar IRPF. Esto ocurre porque normalmente se vende por menos dinero del que costó el producto nuevo.

Por ejemplo, si una persona compró un carrito de bebé por 600 euros y lo vende después por 150 euros, no obtiene una ganancia. En ese caso, no tendría que pagar impuestos por esa venta, aunque pudiera estar obligada a declararla si supera los límites de operaciones o ingresos.

La situación cambia cuando se vende por más dinero del que se pagó. Ahí sí existe una ganancia patrimonial. Es lo que puede ocurrir con objetos de colección, productos muy buscados, antigüedades o artículos comprados para revender.

Estos son los porcentajes que se aplican

Cuando hay ganancia patrimonial, esa cantidad tributa en la base del ahorro. El tipo aplicable va del 19% al 30%, según el importe ganado.

Los primeros 6.000 euros tributan al 19%. A partir de ahí, los porcentajes van subiendo por tramos hasta llegar al 30% en ganancias más altas.

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Eso sí, las ventas sin ganancia no permiten compensar pérdidas patrimoniales. Es decir, vender algo usado por menos de lo que costó no genera un beneficio fiscal.

Qué deben tener en cuenta los vendedores

La nueva obligación afecta sobre todo a quienes venden mucho o ingresan cantidades elevadas. Una persona que vende algunas prendas o un mueble de forma puntual no suele llegar a esos límites.

Hacienda pone el foco en cuentas con actividad frecuente, especialmente si parecen dedicadas a comprar y revender productos de forma habitual. Las plataformas deben informar cuando se cumplen los requisitos marcados por la norma.

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Para el usuario, la recomendación práctica es conservar justificantes de compra y venta. Así podrá demostrar si hubo o no ganancia patrimonial en caso de revisión.