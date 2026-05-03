Juanma Lorente, abogado laboralista: "Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto"
El creador de contenido explica qué conceptos deben incluirse siempre al finalizar una relación laboral, independientemente del motivo de salida
Cambiar de trabajo, pedir una excedencia o incluso dimitir no significa irse con las manos vacías. Hay un derecho que todo trabajador debe revisar antes de salir de una empresa, aunque muchos lo pasan por alto. De esta manera lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente, que en uno de sus vídeos lanza una advertencia clara: “Salgas como salgas de la empresa, tienes que reclamar esto”.
Se refiere al finiquito, aunque matiza que no siempre se entiende correctamente. “Ojo, no del finiquito que tú estás pensando”, señala, dejando claro que no es solo un trámite, sino una suma de varios conceptos que deben liquidarse.
“Esto es algo que siempre te va a corresponder”, insiste. Y añade: “Hay mucha gente que se va… y no lo sabe”. El primer elemento que debe incluirse es el salario pendiente del mes en curso. “Los días que has trabajado en el mes antes de irte”, explica. Por ejemplo, si un trabajador deja la empresa el día 20, deberá cobrar esos 20 días.
El segundo punto clave son las vacaciones no disfrutadas. “Te deberán pagar las vacaciones pendientes hasta ese momento”, afirma. Esto incluye tanto las generadas en el año actual como, en su caso, las acumuladas de ejercicios anteriores. “Imagínate que en 2025 no has disfrutado de vacaciones y que en 2026 tampoco”, plantea. En ese caso, la empresa debería abonar todas las que correspondan hasta la fecha de salida.
Por último, también entran en juego las pagas extraordinarias, siempre que no estén prorrateadas. “Si no tienes prorrateadas las pagas extra, te tienen que pagar la parte proporcional”, añade. El problema, según el abogado, es que muchos trabajadores no revisan estos conceptos o aceptan el finiquito sin comprobarlo, perdiendo dinero que les corresponde.
Por eso, lanza un aviso final: “Si te vas de la empresa y no te pagan alguno de esos conceptos, puedes demandar… y lo más seguro es que ganes”. Una recomendación clara para evitar errores habituales y asegurarse de que, al cerrar una etapa laboral, no se dejan derechos —ni dinero— por el camino.
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