"Ir bien vestido al tribunal médico significa ir con ropa cómoda": esta es la recomendación de un abogado para evitar una mala impresión
Acudir con prendas anchas, evitar el maquillaje excesivo y preparar bien tus respuestas, son algunos de los consejos que da este experto que debes tener en cuenta
Acudir a un tribunal médico puede ser un momento decisivo para quienes solicitan una incapacidad permanente. Por eso, cada detalle cuenta. Desde la forma de responder a las preguntas hasta la ropa elegida para la cita puede influir en la impresión que se transmite durante la valoración.
El perfil de TikTok @lawtips, especializado en consejos legales, ha explicado en uno de sus vídeos cómo conviene presentarse ante un tribunal médico y qué errores es mejor evitar. Su principal recomendación es clara: ir bien vestido no significa ir con traje, sino con ropa cómoda y coherente con la dolencia que se padece.
Ropa cómoda, pero no descuidada
Según explica el abogado, la clave está en elegir una vestimenta que permita moverse con naturalidad y que no proyecte una imagen contradictoria con el estado de salud alegado.
“Ir bien vestido al tribunal médico significa ir con ropa cómoda”, señala. Esa ropa puede ser una camiseta, una camisa o un polo, pero no necesariamente un traje. De hecho, advierte de que acudir con prendas demasiado formales o ajustadas puede generar una percepción equivocada.
El error de acudir con traje o ropa ajustada
El especialista pone como ejemplo el caso de una persona con hernia discal que acude al tribunal médico con un traje apretado o con vaqueros muy ajustados. A su juicio, esa elección “no es lo idóneo” porque puede transmitir la sensación de que la persona se mueve sin dificultad.
Por ello, recomienda optar por ropa holgada, especialmente cuando la dolencia afecta a la movilidad, la espalda o cualquier parte del cuerpo que pueda verse condicionada por prendas rígidas o incómodas.
Evitar maquillaje que oculte signos de cansancio
Otro de los consejos que ofrece @lawtips es evitar el uso de maquillaje o productos que puedan tapar señales visibles de malestar, cansancio o enfermedad.
El abogado advierte de que el maquillaje puede cubrir ojeras, signos de fatiga, pesadez o deterioro físico, elementos que en algunos casos pueden formar parte de la situación médica que se está valorando.
En este sentido, recuerda el caso de una mujer con cáncer a la que, según relata, no le concedieron inicialmente la incapacidad permanente por acudir “demasiado maquillada”. Aunque considera esta situación “abusiva” e “ilógica”, insiste en que lo ideal es intentar conseguir una valoración favorable desde el primer momento, sin necesidad de recurrir después.
Responder sin extenderse demasiado
Más allá de la vestimenta, el abogado también insiste en la importancia de preparar las respuestas. Según explica, durante la valoración pueden formularse preguntas pensadas para comprobar la coherencia del solicitante.
Por eso, aconseja responder de forma clara, breve y sin entrar en explicaciones innecesarias. Como ejemplo, si preguntan: “¿Te gustaría seguir trabajando?”, recomienda contestar: “Sí, pero no puedo porque me duele X o Y”.
La idea, sostiene, es no “contar la vida” ni alargarse demasiado, ya que cuanto más se extiende una persona, más posibilidades hay de cometer errores o contradicciones.
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