Bitcoin supera los 80.000 dólares por primera vez desde enero al calor del apetito por el riesgo

Bitcoin volvió a situarse este lunes por encima de los 80.000 dólares por primera vez desde enero, impulsado por un clima de mayor apetito por el riesgo en los mercados globales. La criptomoneda llegó a subir un 2,1%, hasta los 80.594 dólares, su nivel más alto desde el 31 de enero, antes de moderar el avance y cotizar en torno a los 79.700 dólares a media mañana en Londres, según Bloomberg.

El movimiento no se produjo aislado. Las bolsas asiáticas avanzaban con fuerza y los futuros de las grandes tecnológicas estadounidenses apuntaban también a nuevas subidas, un contexto que suele favorecer a los activos más sensibles al sentimiento inversor. En paralelo, otros criptoactivos como Ether y Solana registraron avances más moderados.

Subida del 20% en un contexto geopolítico tenso

La recuperación de Bitcoin resulta especialmente llamativa porque se produce en medio de un escenario geopolítico tenso. Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el activo acumula una subida cercana al 20%, pese al repunte del petróleo y a la incertidumbre alrededor del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

El mercado parece estar leyendo la situación con una mezcla de cautela y optimismo. Por un lado, los inversores siguen pendientes de Irán y de las posibles consecuencias sobre el transporte marítimo y el crudo. Por otro, los activos de riesgo han encontrado apoyo en los buenos resultados empresariales del sector tecnológico y en la expectativa de avances regulatorios para la industria cripto en Estados Unidos.

Uno de los factores que ha reforzado el ánimo comprador es la posibilidad de que Washington alcance un acuerdo sobre una disposición relacionada con el rendimiento de las stablecoins. Ese pacto podría desbloquear el avance de una legislación cripto más amplia en el Senado, un asunto seguido de cerca por inversores institucionales, plataformas y emisores de activos digitales.

El salto por encima de los 80.000 dólares tiene además una carga simbólica evidente. Richard Galvin, presidente ejecutivo de la firma de inversión cripto DACM, señaló a Bloomberg que ese nivel ha sido una gran barrera psicológica para el mercado de activos digitales. Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, apuntó que una ruptura clara por encima de ese umbral podría aportar más impulso positivo al conjunto del sector.

Inversión institucional

La actividad institucional también está ayudando a sostener el movimiento. Sean McNulty, responsable de negociación de derivados para Asia-Pacífico en FalconX, explicó que el comportamiento del mercado de derivados sugiere una alta convicción en un posible avance hacia los 85.000 dólares a mediados de mes.

Otro dato relevante llega desde los fondos cotizados. Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron el viernes 630 millones de dólares de entradas netas, según datos recopilados por Bloomberg. Es una señal importante porque estos productos se han convertido en uno de los grandes canales de demanda institucional desde su lanzamiento y ayudan a explicar por qué Bitcoin ha recuperado terreno tras la corrección de comienzos de año.

Aun así, el activo sigue lejos de su máximo histórico. Bitcoin marcó un récord ligeramente por encima de los 126.000 dólares en octubre del año pasado, antes de encadenar una caída de varios meses que lo llevó a rondar los 60.000 dólares en febrero. Desde entonces, la recuperación ha sido gradual, apoyada en la demanda institucional, la mejora del sentimiento hacia los activos de riesgo y la expectativa de un marco regulatorio más claro en Estados Unidos.

La clave ahora está en si los 80.000 dólares se consolidan como nuevo soporte o si la subida se queda en una ruptura puntual. Para el mercado cripto, no es solo una cifra redonda: es el nivel que puede marcar la diferencia entre una recuperación táctica y un nuevo tramo alcista con aspiraciones más ambiciosas.