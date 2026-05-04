El consejo clave de un abogado laboralista si recibes una carta de despido

El pasado 2025 se realizaron más de un millón de despidos, según afirma el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo. En este sentido, por pura estadística, el letrado asegura que a la gran mayoría de personas les ha tocado o les tocará pasar por ese mal trago alguna vez en la vida: "Te van a despedir", asegura. Por eos, insiste en tener claros algunos pasos para actuar si llega ese momento.

Cómo firmar

Segú explica Benito, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que la normativa ha cambiado. En caso de despido objetivo, es decir, cuando “la culpa no es tuya”, como puede ocurrir por causas económicas, Benito señala que la empresa entregará directamente la carta de despido. En esa situación, recomienda revisar que la fecha sea correcta, asegurarse de poder llevarse una copia y, ante cualquier duda, “firmar todo como recibido no conforme” para revisarlo después con un profesional. Esto último es esencial a la hora de firmar cualquier despido que no hayas podido revisar con detenimiento con ayuda de un profesional: ante cualquier presión por firmar, señalar bajo la firma "no conforme", siempre.

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El abogado diferencia este supuesto del despido disciplinario, en el que la empresa atribuye al trabajador la responsabilidad de lo ocurrido. En estos casos, indica que los consejos anteriores también sirven, pero añade una advertencia específica: ahora lo habitual es que antes del despido se entregue un “pliego de descargos”.

Ese documento, explica, recoge lo que supuestamente se ha hecho mal y pide al trabajador que responda si es cierto o no. Sin embargo, el abogado llama a la prudencia. “Mucho cuidado”, advierte, porque “la mayoría de estos expedientes ya están decididos antes de empezar y muy probablemente te van a despedir”.

Según el experto, contestar sin asesoramiento puede perjudicar al empleado, ya que al responder puede desvelar parte de su estrategia o incluso reconocer algo que no debería. “Te puedes ver en un lío más gordo”, señala.

Por eso, su recomendación cuando llega esa carta vuelve a ser la misma: firmar como “recibido no conforme”, buscar asesoramiento, especialmente “si te estás jugando pasta”, y responder posteriormente con ayuda profesional.

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El mensaje del letrado es claro: ante un despido o una comunicación previa, conviene revisar, no precipitarse y contar con apoyo experto antes de dar cualquier paso y quedarte sin trabajo y con menos de lo que podrías contar de haber pedido ayuda.