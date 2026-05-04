Derechos del inquilino en un alquiler de vivienda: lo que se aplica aunque no aparezca en el contrato

Hay derechos que no necesitan firmarse en un contrato para poder ejercerlos. La situación tensionada de los alquileres no ayuda a que los inquilinos afrenten los contratos de arrendamiento con la calma que a veces se necesitan para comprenderlos mejor, o hasta incluso exigir derechos básicos que no requieren aparecer escritos en un contrato.

El abogado Alberto Sánchez ha querido elaborar una pequeña guía que resume los derechos que protegen a los inquilinos en el alquiler de vivienda y que se aplican "aunque no vengan en el contrato".

Duración mínima del alquiler

Según el abogado, entre los derechos que se tienen aunque no vengan en el contrato está el de la duración mínima del arrendamiento: “Tienes derecho a que tu contrato de alquiler dure al menos 5 años o 7 si el propietario es una empresa”, señala. Añade que existe una excepción: que el propietario quiera recuperar la vivienda para uso personal, aunque para ello “tiene que venir específicamente en el contrato”.

Estado del inmueble: debe estar en perfectas condiciones

Una vivienda no es únicamente un techo: debe responder perfectamente a las condiciones de habitabilidad el día que entras de alquiler y el propietario debe reparar “cualquier desperfecto que afecte a la habitabilidad de la vivienda”. En este caso, precisa que la excepción se da cuando la avería se ha producido “por tu culpa o negligencia”.

Derecho a poner fin al contrato

Alberto Sánchez también recuerda que el arrendatario puede poner fin al contrato una vez transcurridos seis meses. “Tienes derecho a terminar con el contrato de alquiler a partir del sexto mes dando un mes de preaviso”, indica Sánchez. .

En cuanto a la continuidad del contrato, el letrado afirma que el alquiler se mantiene aunque cambie la situación del propietario. “Tienes derecho a que el contrato de alquiler permanezca aunque el propietario fallezca o aunque venda el inmueble”. Esa protección, añade, dura durante los primeros 5 años, o 7 si el arrendador es una empresa.

Subidas de alquiler

Sobre la renta, explica que el propietario solo puede revisarla “una vez al año y nunca por encima del IPC o del IRAV (Índice de Referencia de Arrendamientos)". No obstante, advierte: “si no te ha subido los años anteriores hasta 5 te los puede subir todos de golpe”.

¿Puede el casero entrar en la vivienda?

Por último, el abogado recalca un límite claro para el arrendador con respecto a la privacidad del arrendatario: “tienes derecho a que el propietario no pueda entrar en la vivienda cuando le dé la gana”. En el momento en el que firmas el contrato tienes derecho a tu espacio dentro de la vivienda y el casero no puede aparecer de pronto "como Pedro por su casa".

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Así que, tengo claro, si se saltan alguna de estas normas, aunque no vengan en el contrato, tienes tus derechos como inquilino. Aunque lo mejor si tienes dudas, como siempre, es asesorarte lo mejor posible mediante un profesional.