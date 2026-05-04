José Ramón López, asesor fiscal, alerta de las desigualdades en la declaración de la renta por comunidades: "La tabla que siempre ves, es mentira"

Dos personas pueden tener los mismos ingresos, las mismas retenciones y los mismos datos fiscales y, aun así, no pagar lo mismo en la declaración de la Renta. Es una de las cuestiones que más sorprende a muchos contribuyentes cuando descubren que el IRPF no depende solo de lo que se gana, sino también de dónde se vive.

El asesor fiscal José Ramón López lo ha explicado con un ejemplo muy claro en redes sociales. “Renta en Cataluña versus renta en Madrid. Exactamente con los mismos datos, todos, de rendimientos, de Seguridad Social, de lo que te han retenido, y en Madrid se paga menos que en Cataluña”, señala el experto al comienzo de su explicación.

La pregunta que plantea es la misma que se hacen muchos contribuyentes: “¿Cómo es esto posible?”. Y su respuesta apunta directamente a una idea que suele pasarse por alto en plena campaña de la Renta: la tabla general de tramos del IRPF no cuenta toda la historia.

“La tabla que normalmente siempre ves de los tramos de la declaración de la Renta es mentira”

López es contundente al explicar el origen de la diferencia. “La tabla que normalmente siempre ves de los tramos de la declaración de la Renta es mentira”, afirma. El asesor matiza así una confusión habitual: esa tabla no refleja por sí sola lo que pagará cualquier contribuyente en cualquier punto de España, porque el impuesto tiene una parte estatal y otra autonómica.

“Esta tabla no es real, esto es una estimación”, añade el asesor fiscal. Lo que quiere decir es que no basta con mirar los tramos generales del IRPF para saber cuánto se pagará. La parte estatal es común para todos, pero la autonómica cambia según la comunidad en la que se tribute.

Y esa diferencia puede ser pequeña o muy relevante, dependiendo del nivel de renta. En el ejemplo que utiliza, López muestra cómo, con los mismos datos fiscales, el resultado puede variar de forma llamativa entre Cataluña y Madrid.

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Más de 5.000 euros de diferencia con los mismos datos

El asesor fiscal pone sobre la mesa una comparación especialmente gráfica. “Si nos vamos a rentas superiores, se acentúa: en Cataluña, 6.970 euros a pagar; en Madrid, 1.329, con exactamente los mismos datos”, explica.

La diferencia, según destaca, supera los 5.000 euros. “Hay una diferencia de más de 5.000 euros”, resume López. El punto clave es que no se trata de dos contribuyentes con situaciones distintas, sino de una simulación con idénticos rendimientos, retenciones y cotizaciones, cambiando únicamente la comunidad autónoma.

Esta es la razón por la que muchas declaraciones pueden arrojar resultados diferentes aunque, sobre el papel, parezcan comparables. No solo importan los ingresos o lo que la empresa haya retenido durante el año. También influye la escala autonómica que corresponda aplicar.

La parte autonómica del IRPF, la clave de la diferencia

López explica que “la declaración de la Renta, lo que pagas de impuestos, se divide en parte estatal y parte autonómica”. La primera es igual para todos los contribuyentes, pero la segunda depende de cada comunidad. “La parte estatal es para todos igual, pero la parte autonómica, el tramo autonómico, depende de cada comunidad autónoma”, señala. Ahí está la diferencia entre declarar en una comunidad u otra.

El asesor pone como ejemplo Cataluña, donde los tipos autonómicos son más elevados en determinados tramos. “En Cataluña, por ejemplo, que es de las más caras, si no la que más, los tramos te llegan hasta un 25,50%”, explica. En cambio, añade, “Madrid, que es la más barata, el tramo máximo te llega a un 20,50%”.

Esa diferencia en los tipos autonómicos es la que provoca que el resultado final del IRPF pueda cambiar tanto. “Por eso, con exactamente los mismos datos de todo, pero cambiando la comunidad autónoma donde declaras tu declaración de la Renta, el resultado te va a cambiar”, resume López.

El aviso importante: no se puede declarar donde uno quiera

El asesor fiscal también deja una advertencia clara para evitar malentendidos. Que Madrid salga más barata en su ejemplo no significa que cualquier contribuyente pueda presentar allí la declaración para pagar menos. “Ni qué decir, no vayáis todos ahora a presentar la declaración de la Renta en la Comunidad de Madrid, que es la más barata de todas”, advierte López. Y acto seguido aclara el motivo: “Eso lo podrías hacer si ha sido tu comunidad autónoma en la cual has residido la mayor parte del tiempo”.

Es decir, la comunidad autónoma que se aplica en la Renta no se elige por conveniencia. Depende de la residencia fiscal real del contribuyente durante el año. Si una persona vive la mayor parte del tiempo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o cualquier otra comunidad, deberá declarar conforme a esa residencia, no en la que le resulte más favorable.

“Cataluña es de las que más se paga; Comunidad Valenciana, también”

En su explicación, López no se queda solo en la comparación entre Cataluña y Madrid. También menciona otros territorios donde el tramo autonómico puede tener un peso importante. “Cataluña es de las que más se paga, Comunidad Valenciana, por ejemplo, también”, afirma.

La diferencia entre comunidades no afecta por igual a todos los contribuyentes, pero sí puede ser especialmente visible en rentas medias-altas o altas. En esos casos, el tramo autonómico puede hacer que la factura final del IRPF cambie de forma notable.

El asesor recuerda incluso un caso muy conocido para ilustrarlo: el bote de Pasapalabra. “Cuando le tocó el bote de Pasapalabra a un concursante que tributa en Galicia en vez de hacerlo en Madrid, le salió 50.000 euros más caro, simplemente por la comunidad autónoma de residencia”, señala.

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Por qué este detalle puede cambiar el resultado de la Renta

La explicación de José Ramón López deja una conclusión muy clara para los contribuyentes: la declaración de la Renta no depende únicamente del sueldo, de las retenciones o de las deducciones. También pesa la comunidad autónoma en la que se reside.

Por eso, dos personas con datos fiscales idénticos pueden encontrarse con resultados muy distintos si una tributa en Madrid y otra en Cataluña. No es un error del borrador ni una contradicción del sistema, sino una consecuencia directa del tramo autonómico del IRPF.

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La clave, como resume el asesor, es que “los tramos autonómicos van a ser diferentes”. Y esa diferencia, en algunos casos, puede suponer miles de euros.