Los expertos coinciden en el mejor momento para hacer testamento: ni al jubilarse ni al enfermar

Hacer testamento sigue siendo una de esas decisiones que muchas personas aplazan porque la asocian con la vejez, la enfermedad o situaciones familiares complejas. Sin embargo, los especialistas en herencias recuerdan que se trata de una herramienta jurídica útil para dejar por escrito cómo se quiere ordenar el patrimonio y evitar conflictos entre familiares cuando llegue el momento de repartir los bienes.

La principal ventaja de otorgar testamento es que permite expresar la voluntad de una persona dentro de los límites que marca la ley. No se trata únicamente de decidir quién recibirá una vivienda, una cuenta bancaria o determinados bienes, sino también de reducir dudas, facilitar trámites y prevenir discusiones entre herederos. Además, el testamento puede modificarse en cualquier momento, por lo que no es una decisión cerrada ni irreversible.

Cuando hay patrimonio

El abogado especializado en herencias Alberto Sánchez explica que el momento adecuado para hacer testamento llega cuando una persona ya cuenta con algún patrimonio. Según resume el letrado, “si hay testamento, la herencia se divide en tres tercios”, una estructura que resulta clave para entender cómo se reparte una herencia en el derecho común español. Sánchez recuerda que “por esto vamos a pasar todos”, en referencia a la importancia de conocer cómo funciona este trámite.

El primero de esos tercios es el de legítima y debe ir obligatoriamente destinada a los hijos y descendientes. El segundo tercio es el de mejora. También está vinculado a los hijos y descendientes, pero funciona de forma diferente a la legítima estricta. En este caso, el reparto no tiene por qué hacerse a partes iguales. El tercer tercio es el de libre disposición y permite introducir en el testamento a personas que no forman parte de los herederos forzosos, siempre respetando los otros dos tercios anteriores.

Hijos, matrimonios y divorcios

En la misma línea, el abogado Iñaki Barredo Presa apunta varios momentos especialmente importantes para hacer un testamento. Uno de ellos es el nacimiento de hijos. Si son menores, resulta fundamental prever quién podría ejercer como tutor legal en caso de fallecimiento de los progenitores.

Otro momento clave llega con el matrimonio o con la firma de capitulaciones matrimoniales. Al cambiar el estado civil, también pueden cambiar los derechos y obligaciones patrimoniales. Por eso, Barredo Presa recuerda la importancia de adaptar el testamento al régimen económico de la pareja, ya sea gananciales o separación de bienes.

El divorcio o la separación también obligan a revisar las últimas voluntades. Tras una ruptura, el reparto de los bienes y las personas a las que se desea beneficiar pueden cambiar de forma sustancial. En ese contexto, otorgar un nuevo testamento permite asegurarse de que el patrimonio llegue a quienes realmente se quiere proteger después de la separación, y no quede condicionado por una situación personal que ya no se corresponde con la voluntad actual.

Compra de casas

La compra de una propiedad o la recepción de una herencia son otros dos momentos señalados por Barredo Presa. Cuando una persona incorpora nuevos bienes a su patrimonio, puede ser conveniente reflejar esa realidad en el testamento para dejar claro cómo desea que se repartan. Lo mismo ocurre cuando se inicia un negocio o se tienen bienes relevantes a nombre propio, ya que un testamento puede incluir previsiones de sucesión para evitar que una empresa o un patrimonio queden en una situación legal incierta.

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También cobra especial importancia en el caso de las parejas de hecho. Barredo Presa recuerda que no tienen los mismos derechos hereditarios que los matrimonios en todas las comunidades autónomas. Por eso, un testamento bien redactado puede servir para proteger a la pareja y evitar que quede desamparada en el reparto de la herencia.