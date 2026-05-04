Confirmado por Hacienda: esta es una de las deducciones que más te devuelven en la renta y que muy poca gente utiliza

Las deducciones fiscales son una de las partes de la declaración de la Renta que más dudas generan entre los contribuyentes. Muchas personas se centran en revisar ingresos, retenciones o gastos habituales, pero pasan por alto beneficios fiscales que pueden reducir de forma considerable la cantidad final a pagar o aumentar la devolución.

Entre esas deducciones hay algunas muy conocidas, como las vinculadas a vivienda, familia o determinadas situaciones personales, pero otras siguen siendo menos utilizadas pese a su impacto. Una de las más relevantes es la deducción por donativos a ONG y entidades acogidas al régimen fiscal del mecenazgo, tal y como explica en su web la Agencia Tributaria.

Deducción por donativos

A partir de ahí, la deducción por donativos permite que quienes colaboran con una ONG puedan recuperar parte de lo aportado en su siguiente declaración de la Renta. Según la Agencia Tributaria, los donativos realizados a entidades beneficiarias del mecenazgo pueden aplicar una deducción del 80% sobre los primeros 250 euros. Para el importe que supere esa cantidad, el porcentaje general es del 40%.

Hacienda recuerda una ventaja fiscal que puede aumentar la devolución en la declaración de la Renta si se cumplen varios requisitos / Eduardo Parra - Europa Press

Eso sí, no cualquier aportación da derecho a deducción. La propia Agencia Tributaria recoge que, entre las entidades beneficiarias, figuran fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, determinadas ONG de desarrollo, federaciones deportivas, universidades públicas, organismos públicos de investigación, Cruz Roja Española, la ONCE y otras instituciones incluidas en la norma.

Además, Hacienda contempla un porcentaje superior para quienes mantienen su colaboración con la misma entidad. Si en los dos periodos impositivos anteriores se han realizado donativos con derecho a deducción a favor de una misma organización, y el importe donado en cada ejercicio ha sido igual o superior al del año anterior, la parte que exceda de los primeros 250 euros puede aplicar una deducción del 45% en lugar del 40%.

Cómo aplicar la deducción

Para poder aplicar la deducción no basta con haber hecho el donativo: hay que poder acreditarlo. La Agencia Tributaria indica que la efectividad de la donación debe justificarse mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria. Ese certificado debe incluir, entre otros datos, el NIF y la identificación del donante, el NIF y los datos de la entidad, la mención expresa de que está incluida entre las reguladas por la Ley 49/2002, la fecha y el importe cuando se trate de dinero, el destino de la donación y el carácter irrevocable de la aportación.

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En la práctica, esta deducción puede hacer que colaborar con una ONG sea más asequible de lo que muchos contribuyentes imaginan. Una aportación mensual puede tener un coste real inferior tras aplicar el beneficio fiscal correspondiente en la declaración. Eso sí, conviene comprobar que la organización elegida está acogida al régimen legal adecuado, conservar el certificado fiscal y revisar si la comunidad autónoma tiene alguna deducción adicional o un régimen foral particular.