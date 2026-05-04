El testamento más común en España también es el más incomprendido: el abogado David Jiménez lo aclara

Hacer testamento es una de las decisiones legales más importantes para ordenar una herencia y evitar conflictos familiares en el futuro. Aunque muchas personas lo posponen durante años, los expertos recuerdan que dejar por escrito las últimas voluntades permite aclarar cómo deben repartirse los bienes y qué protección se quiere dar a los seres queridos cuando llegue el momento.

Aun así, el testamento sigue generando muchas dudas. Una de las más habituales tiene que ver con las parejas casadas y con la idea, muy extendida, de dejarlo “todo para el otro”. Esta expresión se ha popularizado hasta el punto de que muchas familias creen saber exactamente qué implica, aunque en la práctica jurídica su significado puede ser muy diferente al que imaginan.

Testamento del uno para el otro

El abogado David Jiménez ha querido aclarar precisamente esa confusión. Según explica, “el testamento del uno para el otro no existe”, al menos no en los términos en los que muchas personas lo entienden. El letrado señala que se trata del testamento más común en España, pero también de uno de los más malinterpretados por quienes lo firman pensando que están dejando todos sus bienes en propiedad a su pareja.

La idea que desmonta Jiménez es clara: cuando una persona hace este tipo de testamento, suele creer que está transmitiendo la propiedad completa de sus bienes al cónyuge viudo. Sin embargo, según advierte el abogado, eso no es lo que ocurre realmente. “La gente cree que le está dejando la propiedad a su cónyuge cuando en realidad lo único que le está dejando es el usufructo vitalicio”, explica.

Usufructo vitalicio

Ese usufructo vitalicio tiene una función concreta: proteger al viudo o viuda para que pueda seguir utilizando determinados bienes durante toda su vida. En el caso de la vivienda familiar, por ejemplo, permite que la persona superviviente continúe residiendo en la casa sin que nadie pueda echarla. También puede permitirle beneficiarse de los rendimientos de un inmueble, como los alquileres, si ese bien estuviera arrendado.

La diferencia entre usufructo y propiedad es esencial para entender el alcance real de este testamento. El usufructuario puede usar y disfrutar un bien, pero no es necesariamente el propietario pleno. Por eso, David Jiménez insiste en que, con el llamado testamento “uno para el otro”, lo que se deja al cónyuge no es la propiedad, sino el derecho de uso y disfrute durante toda su vida.

En ese esquema, los hijos también tienen un papel fundamental. El abogado aclara que el viudo o viuda compartirá la situación jurídica de los bienes con ellos, porque los hijos pasan a convertirse en nudos propietarios. Es decir, tienen la titularidad de la propiedad, aunque no puedan disfrutar plenamente del bien mientras exista el usufructo vitalicio del cónyuge superviviente.

El abogado David Jiménez aclara la gran confusión del testamento “uno para el otro” / IMAGEN GENERADA POR IA

Esta situación puede generar problemas si quienes firman el testamento no conocen bien sus efectos. Una persona puede pensar que su pareja quedará como única dueña de la vivienda o del patrimonio familiar, cuando en realidad necesitará contar con los hijos para determinadas decisiones. Jiménez lo resume de forma directa: “Haces el testamento del uno para el otro y lo que le estás dejando en realidad es el usufructo, no la propiedad”.

Una de las consecuencias más importantes aparece cuando se quiere vender una vivienda. Según explica el abogado, el cónyuge viudo no podrá decidir por sí solo la venta si no tiene la propiedad completa. “Siempre va a depender de los hijos para poder vender la casa”, advierte. Esa dependencia puede convertirse en un foco de conflicto si no existe buena relación familiar o si cada heredero tiene intereses distintos.

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El abogado recomienda comprobar si el documento refleja realmente la voluntad de quien lo firmó. “Si tienes un testamento hecho así, revísalo por si acaso se corresponde con lo que tienes en la cabeza o no”, aconseja. Revisar el testamento no significa necesariamente cambiarlo, pero sí entender qué consecuencias tendrá. En muchas familias, la prioridad puede ser proteger al cónyuge superviviente; en otras, asegurar el reparto entre los hijos; y en algunos casos, combinar ambas cosas de la forma más clara posible. Para ello, resulta clave conocer qué se está dejando, a quién y con qué límites.