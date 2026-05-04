“No pierdas el tiempo negociando”: el consejo de la abogada Laura Lobo en procesos largos de divorcio y herencias

Negociar suele presentarse como la vía más razonable para resolver un conflicto sin llegar a juicio. En asuntos familiares, patrimoniales o sucesorios, alcanzar un acuerdo puede ahorrar tiempo, dinero y desgaste emocional. Sin embargo, no todas las negociaciones avanzan al mismo ritmo ni todas terminan con una solución útil para las partes implicadas.

Cuando una negociación se enquista, el proceso puede convertirse en una carga añadida al problema inicial. Lo que empieza como un intento de entendimiento puede acabar alargándose durante meses o incluso años, especialmente en situaciones delicadas como un divorcio, una herencia o el reparto de bienes. En ese contexto, el cansancio puede llevar a aceptar condiciones que no siempre responden a los intereses reales de quien firma.

Negociaciones

La abogada Laura Lobo avisa sobre este tipo de situaciones y se refiere, en concreto, a divorcios que empiezan como procedimientos de mutuo acuerdo, pero en los que la negociación se va estirando hasta llegar a un punto de agotamiento. “Al final llega un momento en que las partes están agotadas y solo quieren firmar cualquier cosa y olvidarse”, advierte. Para la abogada, ese escenario representa un problema importante, porque una persona cansada puede acabar aceptando un pacto que no habría aceptado en otras circunstancias.

El consejo de la letrada es no permitir que una negociación se prolongue sin límite. Laura Lobo sostiene que “las negociaciones no deben durar años, sino tres o cuatro meses si se va avanzando”. Es decir, considera razonable intentar el acuerdo cuando hay movimiento, propuestas y avances reales, pero no cuando la situación permanece bloqueada. Si no se progresa, insiste en que “no tiene sentido alargar esta situación”.

La alternativa que plantea es acudir a la vía judicial sin cerrar la puerta a un posible acuerdo posterior. Según explica, si la negociación no da resultado, “se interpone una demanda y durante el procedimiento judicial se puede seguir negociando”. De esta forma, el asunto no queda paralizado indefinidamente, pero las partes mantienen la posibilidad de pactar mientras el proceso sigue su curso. Si el acuerdo llega durante el procedimiento, recuerda, puede ponerse fin al juicio.

Una imagen de una pareja que decide iniciar los trámites de divorcio. / Cedida

Para Lobo, lo que no tiene sentido es dejar una situación personal o patrimonial bloqueada durante años esperando un acuerdo que no llega. “Si durante el procedimiento judicial se llega a un acuerdo, se pone fin al juicio, pero no tiene sentido alargar una negociación durante años y paralizar una situación”, resume. Su planteamiento no rechaza la negociación, sino que cuestiona su uso cuando se convierte en una espera indefinida.

Cambian los intereses

Otro de los problemas que señala la abogada es que, con el paso del tiempo, los intereses de las partes pueden cambiar. En una negociación demasiado larga, lo que una persona pedía al principio puede dejar de servirle meses después. “Ahora se pide una cosa, la otra parte te la concede, pero dentro de seis meses ya no quieres eso porque tus circunstancias han cambiado”, explica. El resultado, según advierte, es una negociación confusa en la que acaba siendo difícil saber qué reclama cada parte y por qué.

Esa pérdida de claridad puede afectar especialmente a divorcios en los que cambian las circunstancias personales, económicas o familiares. Lo mismo puede ocurrir en herencias cuando el reparto de bienes se dilata y las necesidades de los implicados evolucionan. La abogada apunta que, cuando la conversación se alarga demasiado, se desordena el objetivo inicial y se multiplican los puntos de fricción.

Ceder por cansancio

Laura Lobo también advierte de otro riesgo: ceder demasiado por cansancio. Cuando una persona lleva mucho tiempo intentando cerrar un acuerdo sin éxito, puede terminar aceptando condiciones que después generen nuevos conflictos. “Cuando cuesta tanto llegar a acuerdos, cuando estás en un proceso de negociación tan largo y no eres capaz de llegar a un acuerdo, al final se está cediendo en cuestiones que luego te van a obligar a ir a juicio”, señala.

La paradoja, según su planteamiento, es que una negociación interminable puede no evitar el proceso judicial, sino retrasarlo. En lugar de resolver el conflicto, puede empeorar la posición de una de las partes o dejar pendientes cuestiones que acabarán igualmente ante un juez. Por eso, la abogada insiste en la importancia de medir bien hasta dónde merece la pena seguir negociando.

Su mensaje final es directo: hay que intentar pactar, pero no a cualquier precio ni durante un tiempo indefinido. “Obviamente hay que intentar llegar a acuerdos, pero si no es posible, para eso está la vía judicial y que decida el juez”, afirma. La clave, según la letrada, está en no confundir la voluntad de acuerdo con la obligación de permanecer atrapado en una negociación que no avanza.

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En conclusión, el consejo de Laura Lobo se resume en una idea sencilla: “Las negociaciones, cortas y directas; y si no, se va a juicio”.