Ayudas de hasta 2.700 euros para estudiantes de Bachillerato y FP: requisitos para solicitarlas

Las becas educativas cumplen un papel decisivo para muchas familias que afrontan cada curso gastos vinculados a la matrícula, el transporte, el material, la residencia o la continuidad de los estudios fuera del entorno habitual. En etapas como Bachillerato y Formación Profesional, estas ayudas pueden marcar la diferencia entre seguir formándose o tener que renunciar a un itinerario académico por motivos económicos. Por eso, el sistema público de becas busca compensar desigualdades y facilitar que el acceso a la educación no dependa únicamente de la renta familiar.

Con el curso 2026/2027 ya en el horizonte, muchos alumnos empiezan a planificar su siguiente etapa formativa mientras las familias calculan el coste que supondrá el nuevo año académico. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto la convocatoria general de becas para estudios postobligatorios, que incluye tanto enseñanzas no universitarias como universitarias. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 18 de mayo de 2026 a las 15.00 horas, y la tramitación se realiza por vía electrónica.

Hasta 2.700 euros

Dentro de este sistema, una de las cuantías más relevantes es la ayuda ligada a la residencia, que puede llegar hasta los 2.700 euros. Esta prestación está pensada para estudiantes que necesitan vivir fuera de su domicilio habitual para poder cursar sus estudios por lo que se exige justificar la necesidad real de cambiar de residencia durante el curso y cumplir los límites económicos fijados en la convocatoria.

La convocatoria está dirigida a alumnos de Bachillerato, Formación Profesional y otros estudios no universitarios, aunque su alcance no se limita solo a estas enseñanzas. También incluye enseñanzas artísticas, deportivas, estudios de idiomas en escuelas oficiales y otras formaciones postobligatorias.

El sistema combina diferentes cuantías en función del perfil del estudiante. La beca básica se sitúa en 300 euros, aunque asciende a 350 euros en el caso de la Formación Profesional de Grado Básico. A partir de ahí, la cantidad final puede aumentar si el alumno cumple otros requisitos económicos, académicos o personales. La ayuda fija ligada a la renta familiar puede alcanzar los 1.700 euros, aunque no es compatible con la beca básica, por lo que cada expediente debe calcularse según la situación concreta del solicitante. Además, existe una cuantía variable que se determina teniendo en cuenta la renta de la unidad familiar y la nota media obtenida en el curso anterior.

Expediente académico

El rendimiento académico también puede influir en el importe concedido. Los estudiantes con una nota igual o superior a 8 pueden acceder a una ayuda adicional por excelencia académica, con una cuantía que oscila entre los 50 y los 125 euros.

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De esta forma, la beca final puede estar formada por una cuantía fija, una parte variable, posibles complementos por expediente académico y, en los casos en los que proceda, la ayuda de residencia de hasta 2.700 euros.