Los derechos del propietario al alquilar una vivienda: del cobro de la renta a la recuperación del inmueble

Alquilar una vivienda no solo implica entregar las llaves y recibir una renta mensual. Para el propietario, firmar un contrato de arrendamiento supone asumir obligaciones, pero también conservar una serie de derechos que le permiten proteger el inmueble, garantizar el cobro pactado y evitar usos no autorizados de la casa. La relación entre arrendador e inquilino debe quedar bien definida desde el principio, porque muchos de los conflictos habituales nacen precisamente de cláusulas poco claras o de acuerdos verbales que después son difíciles de acreditar.

La Ley de Arrendamientos Urbanos regula los contratos de vivienda y establece el marco general que deben respetar ambas partes. En el caso del propietario, algunos derechos existen por la propia naturaleza del contrato, como cobrar la renta o exigir que la vivienda se cuide correctamente. Otros, en cambio, requieren estar expresamente incluidos en el contrato para poder aplicarse con seguridad, como determinados gastos repercutibles, la actualización anual de la renta o la indemnización si el inquilino se marcha antes de tiempo. La propia LAU recoge el régimen de renta, duración, conservación y venta de la vivienda arrendada, entre otros aspectos.

Cobrar la renta

Uno de los derechos más importantes del propietario es cobrar puntualmente la renta todos los meses. El pago del alquiler es la obligación principal del inquilino y, si deja de cumplirla, el arrendador puede iniciar acciones judiciales para reclamar las cantidades debidas o recuperar la vivienda. Basta con que se produzca un impago para que el propietario pueda reaccionar por la vía legal. El contrato también puede prever otros conceptos que deba asumir el arrendatario, como el IBI o la tasa de basuras, pero para poder cobrarlos al inquilino deben figurar de forma clara en el acuerdo firmado.

Actualizar la renta cada año

El casero también tiene derecho a actualizar la renta cada año, aunque esta posibilidad no funciona de manera automática si no se ha pactado. La subida anual debe estar prevista en el contrato y debe aplicarse conforme al índice que corresponda en cada momento. En los últimos años, la actualización de los alquileres ha estado marcada por cambios normativos y por la creación del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda, conocido como IRAV, definido por el INE en cumplimiento de la normativa vigente.

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Recuperar la vivienda

Otro derecho relevante es recuperar la vivienda para uso personal o familiar, pero no siempre puede hacerse en cualquier momento ni de cualquier manera. Para poder ejercer esta facultad, la necesidad de recuperar el inmueble debe estar prevista en el contrato y debe responder a los supuestos permitidos legalmente. La LAU contempla la posibilidad de que el arrendador recupere la vivienda cuando la necesite para sí mismo o para determinados familiares, siempre con la comunicación correspondiente y respetando los plazos establecidos.

Averías

La protección del estado de la vivienda es otro bloque esencial de derechos del propietario. El arrendador tiene derecho a que el inquilino le avise de inmediato si se produce una avería o un desperfecto grave, especialmente si la demora puede agravar los daños. También puede exigir que el arrendatario repare los desperfectos derivados del mal uso o del desgaste que le sea imputable. Al finalizar el contrato, el propietario tiene derecho a recibir la vivienda en las mismas condiciones en las que la entregó, salvo el deterioro normal derivado del uso ordinario.

Obras

El propietario puede impedir que el inquilino modifique la vivienda sin permiso. Las obras dentro del inmueble no pueden realizarse libremente por el arrendatario si no cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del casero. Lo mismo ocurre con el subarriendo de habitaciones o de parte de la vivienda: el inquilino no puede ceder el uso a terceros si no dispone de autorización escrita del propietario.

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Vender la vivienda

Por último, el propietario mantiene el derecho a vender la vivienda aunque esté alquilada, pero esa venta no implica necesariamente que el contrato termine. La existencia de un arrendamiento puede condicionar la operación y el comprador puede quedar vinculado por el contrato en vigor en determinados supuestos. Además, el arrendador puede pactar en el contrato una indemnización si el inquilino abandona la vivienda antes de cumplir el plazo acordado, pero esa penalización también debe aparecer expresamente recogida por escrito para poder exigirse.