Los errores que hacen que una herencia salga más cara: claves para evitar problemas entre herederos

Recibir una herencia no siempre significa incorporar bienes o dinero de forma sencilla. En muchos casos, el proceso viene acompañado de trámites, impuestos, documentación pendiente, desacuerdos familiares y decisiones que pueden condicionar el resultado económico final. Lo que al principio parece una gestión asumible puede complicarse si no se analiza bien qué se hereda, quiénes son los beneficiarios, qué cargas existen y cómo se va a organizar el reparto entre todos los interesados.

La falta de planificación es una de las razones por las que una herencia puede terminar siendo más costosa de lo previsto. A los gastos propios de la tramitación se pueden sumar impuestos, escrituras, gestiones notariales, registros, valoraciones, posibles compraventas entre herederos o procedimientos derivados de conflictos. Por eso, actuar con orden desde el primer momento puede evitar que el patrimonio heredado pierda valor o que la herencia quede bloqueada durante años.

Saber qué se hereda

La abogada Laura Lobo señala como primer error “no determinar bien la masa hereditaria, es decir, el activo y el pasivo, los bienes y las deudas”. Según explica, muchas familias se centran en localizar inmuebles, cuentas bancarias, vehículos u otros bienes, pero no prestan la misma atención a las obligaciones pendientes. “Generalmente no se investigan las deudas y eso puede generar problemas en el momento de la aceptación”, advierte. Esta comprobación inicial es clave porque aceptar una herencia sin conocer con precisión qué cargas existen puede llevar a los herederos a enfrentarse después a responsabilidades o pagos que no habían previsto.

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La letrada recuerda que esa investigación corresponde a quienes van a recibir la herencia. Esto implica revisar bienes visibles, posibles préstamos, recibos pendientes, deudas tributarias, cargas sobre inmuebles u otras obligaciones asociadas al patrimonio del fallecido. Sin esa fotografía completa, los herederos pueden tomar decisiones con información incompleta y asumir un reparto que después resulte más caro o más difícil de ejecutar.

Planificar el reparto de bienes

El segundo error que menciona la abogada es “no planificar el reparto de los bienes”. En muchas herencias, la solución aparentemente más sencilla consiste en adjudicar todos los bienes a todos los herederos por partes iguales. Sin embargo, esa fórmula puede convertirse en un problema si después nadie quiere compartir la propiedad, usar el bien de la misma manera o mantenerlo en común. Laura Lobo advierte de que “dividir todos los bienes a partes iguales” puede obligar posteriormente a realizar “extinciones de condominio, compraventa”, lo que acaba generando “impuestos y más gastos”.

La tercera equivocación es dejar que el tiempo pase sin tramitar la herencia. “Generalmente se deja pasar el tiempo pensando que luego será más fácil tramitarlo y es todo lo contrario”, señala la abogada. La demora puede provocar que se acumulen gastos sobre los bienes, que se reduzca el valor efectivo del patrimonio o que aparezcan nuevas complicaciones familiares. “Cuanto más tiempo pase, más gastos se van acumulando en la masa hereditaria y se va mermando el activo”, explica.

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Ese paso del tiempo puede convertir una herencia sencilla en un expediente cada vez más difícil de cerrar. Laura Lobo advierte de que, cuando se incorporan nuevos herederos, “cada vez habrá más personas interesadas en la herencia” y a cada una le corresponderá “una porción más pequeña”. El resultado, según resume, puede ser una herencia “intramitable” porque hay “pocos bienes, muchos herederos, nadie quiere hacer nada pero tampoco renuncia”. Por eso, la recomendación es clara: “Tramitar una herencia bien desde el principio evita muchos problemas en el futuro”.