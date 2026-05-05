Iris, despedida tras 26 años trabajando en la misma empresa: un abogado responde a la desgarradora denuncia de su hijo

26 años de antigüedad y un despido poco claro: uno de los post en X más virales las últimas semanas tiene como protagonista a Iris, una ex trabajadora de una de las cadenas de supermercados más conocidas en España y cuyo caso ha salido a la luz gracias a las palabras de su hijo, que ha denunciado públicamente lo que considera un despido injusto.

El mensaje, que se hizo viral, cuestiona tanto las razones alegadas por la empresa como el modo en que se produjo la salida de una empleada que, según su testimonio, incluso había sido utilizada como imagen de marca. A partir de ese caso, el abogado laboralista Miguel Benito explica qué opciones tiene un trabajador cuando considera que le han despedido con motivos falsos.

El testimonio del hijo: “Todos sabemos que la intención es ahorrarse el dinero que le deben”

Todo estalló a raíz del mensaje publicado por Adrián sobre el despido de su madre, Iris. En su texto, asegura que llevaba “26 años en la empresa” y que hasta pocos días antes aparecía en redes sociales como “imagen de la marca”. Adrián aporta además, las pruebas; fotogafías de su madre en pasillos, junto a productos de temporada y ofertas, ataviada con el uniforme de la empresa y una sonrisa de oreja a oreja.

Según relata, el despido fue disciplinario y desde la empresa se justificó por supuestos olvidos de cartones en el suelo o por dejar artículos caducados en pasillos durante inventarios. El hijo sostiene que los motivos expuestos en la carta “rozan la falta de respeto, la humillación” y que además “se dicen mentiras”.

En su denuncia pública, también plantea una pregunta directa: “¿Creéis que ella, siendo tan ‘mala trabajadora’, hubiera estado en una empresa 26 años o hubiera sido utilizada como imagen de la marca en redes sociales en tantas ocasiones?”. Y sentencia: “Todos sabemos que la intención es ahorrarse el dinero que le deben”.

El mensaje fue recogido con gran indignación por parte de muchos usuarios de la red social X (antigua Twitter) que aconsejaron a Iris o simplemente contaron sus propias experiencias, algunas similares a las de la madre de Adrián. La tónica general giraba en torno a si el despido era o no legal, aunque la respuesta más fiable en este sentido la ha tenido que dar un abogado laboralista.

¿Te pueden despedir con motivos falsos? ¿Qué hacer si ocurre?

El abogado laboralista Miguel Benito aborda precisamente esa duda. “¿Qué pasa si una empresa te despide con motivos que son falsos?”, plantea. Su respuesta es que el trabajador puede acudir a los tribunales “a reclamar ese despido para que te paguen toda tu indemnización”.

Según explica, corresponde a la empresa acreditar “uno por uno todos los puntos que alega para despedirte”. Si no logra probarlos, “te van a dar la razón y te van a tener que pagar”.

El letrado añade que, en ocasiones, algunas empresas optan por esta vía cuando la indemnización es alta. “Prefieren hacer una carta de despido que asuste” para intentar negociar y pagar “el 60, el 70 o el 80” en lugar del 100%.

Noticias relacionadas

En este sentido, el abogado aconseja siempre asesorarse correctamente y reclamar. Es conveniente saber que, ante cualquier duda o sospecha de estar recibiendo un despido injusto, siempre estás en tu derecho de firmar "no conforme" para consultarlo con un experto a posteriori y reclamar tus derechos.