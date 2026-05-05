Rankia y Trade Republic lanzan un torneo gratuito de inversión virtual con premios de hasta 1.000 euros

Rankia y Trade Republic han puesto en marcha el Trade Republic Challenge by Rankia 2026, un torneo gratuito de inversión virtual dirigido a residentes en España. La competición arrancará el 11 de mayo y se prolongará hasta el 1 de octubre de 2026, con una cartera ficticia de 100.000 dólares para cada participante y premios en metálico de hasta 1.000 euros.

La iniciativa está organizada por Rankia, la mayor comunidad financiera en español, y Trade Republic, la app financiera con más de 10 millones de usuarios en Europa. El objetivo del concurso no es premiar la apuesta más arriesgada ni el movimiento más agresivo, sino la capacidad de construir y gestionar una cartera con criterios similares a los de un inversor profesional.

Durante los cinco meses de competición, los participantes deberán respetar una serie de reglas pensadas para fomentar la diversificación y la disciplina: no podrán concentrar más del 20% del capital en un único activo, tendrán que mantener al menos el 60% de la cartera invertida, solo podrán rebalancear una vez al mes —durante el último fin de semana— y cada operación incorporará una comisión real del 0,10%.

Una cartera diversificada

El universo de inversión será amplio e incluirá acciones globales de Estados Unidos, Europa y Asia, ETFs, fondos de inversión y exposición a criptomonedas a través de ETFs. La idea es que los participantes trabajen con una cartera diversificada y sometida a restricciones parecidas a las que condicionan la gestión real.

“El Trade Republic Challenge no es un concurso de trading, es un laboratorio de inversión a largo plazo”, afirma Enrique Valls, Managing Director del Área de Mercados Financieros en Rankia. Según Valls, el torneo traslada a la competición “las reglas que cualquier gestor profesional aplica en su día a día”, desde la diversificación obligatoria hasta los rebalanceos mensuales y las comisiones reales. “En España hay un enorme talento inversor esperando a ser reconocido, y queremos darle un escenario a la altura”, añade.

Desde Trade Republic, Pablo López Gil-Albarellos, Country Manager para España y Portugal, destaca el componente formativo de la iniciativa. “Invertir a largo plazo debería ser accesible, transparente y parte natural de la educación financiera de cualquier persona”, señala. Para López Gil-Albarellos, el torneo permitirá a miles de inversores probar estrategias, aprender de la comunidad y comprobar que “la disciplina rinde más que la impulsividad”.

Los premios

La competición tendrá dos vías de premio. Por un lado, una clasificación general acumulada, que medirá el rendimiento durante toda la temporada. Por otro, cinco sprints mensuales independientes, pensados para mantener la emoción durante cada fase del torneo.

El calendario comenzará con el primer sprint, del 11 al 31 de mayo. El segundo se celebrará del 1 al 30 de junio; el tercero, del 1 al 31 de julio; el cuarto, del 1 al 31 de agosto; y el quinto, del 1 de septiembre al 1 de octubre.

El ganador de la clasificación general recibirá 1.000 euros. El segundo clasificado obtendrá 500 euros; el tercero, 300 euros; el cuarto, 200 euros; y el quinto, 100 euros. Los puestos del sexto al decimoquinto recibirán una tarjeta Mirror de Trade Republic valorada en 50 euros, mientras que los clasificados entre el decimosexto y el vigésimo puesto obtendrán un libro de inversión seleccionado por el equipo editorial de Rankia.

Además, cada uno de los cinco sprints mensuales premiará con 100 euros a su vencedor. En total, la competición repartirá más de 3.100 euros en metálico, además de tarjetas Mirror y libros de inversión.

Uno de los detalles más relevantes del torneo está en el criterio de desempate. Si dos participantes logran la misma rentabilidad, no ganará quien haya asumido más riesgo ni quien haya operado con más agresividad, sino quien haya registrado menor volatilidad en su cartera. Es decir, se premiará llegar al mismo resultado con menos sobresaltos.

Los premios se entregarán oficialmente el 24 de octubre en Madrid, durante la VIII Rankia Markets Experience, el gran evento anual de la comunidad financiera hispana.

Liga de equipos

El torneo también contará con una liga de equipos, pensada para amigos, compañeros de trabajo o clubes de inversión. En este caso, la puntuación se calculará como el promedio de rentabilidad de los miembros activos del equipo, lo que añade un componente social y colaborativo a la competición.

La inscripción es gratuita y está abierta a cualquier persona física mayor de edad con residencia fiscal en España. El registro se realiza a través de la plataforma MyPortfolio de Rankia, donde los participantes gestionarán su cartera virtual durante toda la competición.

Quienes se inscriban antes del 10 de mayo podrán usar un periodo sandbox para construir y ajustar su cartera sin penalizaciones. Ese periodo cerrará el domingo 10 de mayo a las 23.59 horas, hora de Madrid. Los participantes que se incorporen una vez iniciado el torneo tendrán 24 horas para configurar su cartera inicial.

Las inscripciones ya están abiertas en la plataforma MyPortfolio de Rankia.