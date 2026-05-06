Hacienda avisa: este es el único teléfono que debes coger para hacer la declaración de la Renta, el resto son una estafa

La Campaña de la Renta 2025-2026 avanza con el calendario ya en marcha para millones de contribuyentes. Desde el pasado 8 de abril está abierta la presentación de declaraciones por internet, la vía más utilizada por quienes revisan sus datos fiscales, confirman el borrador o incorporan información antes de enviar la declaración. A partir de ahí, la campaña va incorporando nuevos canales de atención para quienes necesitan ayuda personalizada o prefieren no completar el trámite de forma telemática. El plazo general terminará el 30 de junio, mientras que las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria tienen como límite el 25 de junio.

Hacer la declaración por teléfono

Una de esas fechas clave ha llegado ahora con el inicio de la atención telefónica de la Agencia Tributaria. Desde el 6 de mayo, Hacienda comienza a llamar a los contribuyentes que han solicitado cita previa para hacer la declaración por teléfono mediante el plan ‘Le Llamamos’. Este servicio permite confeccionar y presentar la Renta sin desplazarse a una oficina, siempre dentro del horario asignado y después de haber reservado cita por los canales habilitados. La cita previa para esta modalidad puede solicitarse desde el 29 de abril y la presentación telefónica se mantiene hasta el final de la campaña.

Ojo con las estafas

Precisamente por el arranque de estas llamadas, la Agencia Tributaria ha lanzado un aviso importante para evitar confusiones y posibles fraudes. Hacienda recuerda que solo llamará a quienes hayan pedido cita previamente y que los contribuyentes deben fijarse muy bien en el número desde el que reciben la llamada. En estas semanas, los intentos de estafa pueden aumentar porque los delincuentes aprovechan la campaña para hacerse pasar por organismos oficiales. La recomendación principal es clara: no atender comunicaciones sospechosas ni facilitar datos personales o bancarios si no se tiene la certeza de que se trata de un contacto legítimo.

Aviso importante de Hacienda: este es el único número de teléfono que debes coger para hacer la declaración / Shutterstock

El número al que hay que prestar atención es el 91 333 53 33. Según la Agencia Tributaria, cuando llame en relación con la Campaña de la Renta lo hará exclusivamente desde ese teléfono, por lo que conviene guardarlo en la agenda para identificarlo con facilidad. La advertencia incluye también una instrucción directa: no hacer caso a llamadas procedentes de otros números, llamadas ocultas o mensajes enviados por aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram que se presenten como si fueran comunicaciones de Hacienda sobre la declaración. Si el contribuyente no ha pedido cita, tampoco debe esperar una llamada para confeccionar la Renta.

Mensajes sospechosos

El riesgo no se limita al teléfono. La Agencia Tributaria también alerta de intentos de suplantación mediante correos electrónicos fraudulentos, una práctica conocida como phishing, y mensajes SMS falsos, conocidos como smishing. En ambos casos, el objetivo suele ser que el contribuyente pulse un enlace, descargue un archivo o introduzca información confidencial en una página que imita a la oficial. Hacienda insiste en su página web en que no solicita por correo electrónico ni por SMS datos personales, información económica, números de cuenta o números de tarjeta. Tampoco adjunta anexos con facturas u otros datos similares ni utiliza esos canales para pedir credenciales sensibles.

La Agencia Tributaria recuerda además que nunca realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito ni mediante Bizum, y que no cobra cantidad alguna por los servicios que presta. Por eso, si llega un correo supuestamente enviado por Hacienda con enlaces para recibir una devolución, la recomendación es no pinchar, no descargar documentos adjuntos y eliminar el mensaje. Lo mismo ocurre con los SMS que prometen devoluciones de impuestos o solicitan información confidencial. Ante comunicaciones de este tipo, lo prudente es borrarlas e informar a través de los canales habilitados por la propia Agencia Tributaria.

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El plan ‘Le Llamamos’ es un servicio gratuito de asistencia telefónica para confeccionar y presentar la declaración de la Renta. Para utilizarlo, el contribuyente debe pedir cita por internet, a través de la aplicación de la Agencia Tributaria o por teléfono, identificarse con los sistemas admitidos y elegir una franja horaria para recibir la llamada. Antes de que Hacienda llame desde el 91 333 53 33, conviene tener preparada la documentación necesaria: DNI, datos de las personas que figuren en la declaración, IBAN, referencias catastrales, certificados de ingresos, información sobre deducciones y cualquier justificante relacionado con variaciones patrimoniales o rendimientos que deban declararse. El servicio tiene límites para determinados perfiles de renta, por lo que no todos los contribuyentes pueden utilizarlo, pero para quienes sí cumplen las condiciones supone una alternativa a la tramitación online y a la atención presencial en oficinas.