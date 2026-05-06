Comienzan las llamadas de Hacienda: esta es la documentación que debes tener preparada cuando suene el teléfono

La Campaña de la Renta 2025-2026ya lleva casi un mes en marcha. Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración correspondiente al ejercicio 2025, una vía que sigue siendo la más utilizada por quienes quieren revisar sus datos fiscales, confirmar el borrador o modificarlo antes de enviarlo. El calendario oficial mantiene abierto el plazo general hasta el 30 de junio de 2026, aunque las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria tienen como fecha límite el 25 de junio.

Tras esas primeras semanas centradas en la tramitación online, llega ahora otra fecha marcada para muchos ciudadanos: el inicio de las llamadas de Hacienda para confeccionar y presentar la declaración por teléfono. Este servicio, conocido como plan ‘Le Llamamos’, permite recibir asistencia personalizada sin acudir a una oficina y se ha consolidado como una de las principales alternativas para quienes prefieren no hacer el trámite por internet. La atención telefónica comienza este miércoles 6 de mayo para los contribuyentes que hayan pedido cita previa.

Llamadas con cita previa

La Agencia Tributaria solo llamará a quienes hayan solicitado previamente una cita a través de los canales habilitados. Una vez reservado el servicio, el sistema asigna una fecha y una franja horaria, de mañana o de tarde, en la que el contribuyente recibirá la llamada. Para agilizar la gestión, Hacienda recomienda tener preparada toda la información antes de que llegue ese momento, ya que sin determinados datos no será posible confeccionar la declaración por teléfono. La cita para el plan ‘Le Llamamos’ puede solicitarse desde el 29 de abril.

Teléfono

Uno de los puntos más importantes es identificar correctamente la llamada. La Agencia Tributaria ha advertido de que, en relación con la Campaña de la Renta, llamará únicamente desde el número 91 333 53 33. Por ese motivo, se recomienda guardar ese teléfono en la agenda para reconocerlo cuando aparezca en la pantalla. Hacienda también pide no atender llamadas procedentes de otros números, números ocultos o mensajes recibidos por aplicaciones como WhatsApp o Telegram que se presenten como comunicaciones oficiales vinculadas a la declaración.

Documentación

En cuanto a la documentación básica, el contribuyente deberá tener a mano el DNI original del titular que solicita la atención y la fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración. También será necesario disponer del número IBAN de una cuenta bancaria y de las referencias catastrales de los inmuebles que sean propiedad del declarante o en los que haya vivido de alquiler o por cualquier otra circunstancia. Estas referencias pueden localizarse, por ejemplo, en el recibo del IBI. Según la información de la Agencia Tributaria, estos datos son imprescindibles para que la declaración pueda realizarse durante la llamada.

Justificantes

Además de esa documentación general, conviene reunir todos los justificantes relacionados con rentas que no aparezcan incorporadas en los datos fiscales. En el caso de rendimientos del trabajo, pueden ser necesarios los certificados de los pagadores, las cuotas satisfechas a sindicatos o colegios profesionales y los gastos de defensa jurídica derivados de litigios con empleadores. Para los rendimientos del capital inmobiliario, habrá que contar con justificantes de ingresos y gastos deducibles por alquileres de viviendas, locales o plazas de garaje. Si se han obtenido rendimientos del capital mobiliario, se deberán preparar certificados de empresas, entidades financieras o aseguradoras, así como contratos, recibos de gastos y, cuando proceda, la información del capital recibido por seguros contratados antes del 31 de diciembre de 1994.

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Certificados

También será necesario conservar la documentación relativa a actividades económicas en estimación objetiva, con los justificantes que acrediten los módulos, elementos o parámetros usados durante el año. En el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales, Hacienda puede requerir fechas, escrituras, importes reales, gastos y tributos de adquisición o transmisión, certificados de fondos de inversión, justificantes de premios o subvenciones, datos de préstamos hipotecarios y capital pendiente de amortizar. A todo ello se suma la información que permita aplicar deducciones autonómicas, como el NIF del arrendador y las cantidades pagadas por alquiler de vivienda habitual, recibos de seguros vinculados a deducciones por compra de vivienda o justificantes de donativos. La atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo, mientras que la campaña terminará el 30 de junio.