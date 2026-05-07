Hacienda avisa que enviará cartas preventivas a los españoles que ya han presentado la declaración de la Renta si han cambiado el borrador

Desde que se iniciara la campaña de la declaración de la Renta de 2025 son muchas las fechas clave que se han ido sucediendo. La última es este 7 de mayo cuando empieza la confección de declaraciones de la Renta por teléfono con el plan ‘Le llamamos’.

Este método para declarar el IRPF se basa en que la Agencia Tributaria llama por teléfono a los contribuyentes para realizar este trámite sin necesidad de desplazarse a una oficina o realizarla online. Este trámite puede realizarse siempre que el contribuyente solicite una cita previa (online o en el 91 535 73 26) donde se le propone un día y una hora en la que le llamarán. Para este momento se recomienda tener a mano toda la documentación necesaria para realizar el trámite y que éste pueda ser más ágil.

Según informa Hacienda en su página web, casi 4,5 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución tras presentar su declaración anual, lo que se traduce en un total de 3.147 millones de euros. A través de ‘Renta Directa’ se han presentado 1.376.000 declaraciones de un total de 7.9878.000. Este método suele ser utilizado por aquellas personas que tienen que presentar declaraciones más sencillas en las que no suelen ser necesarias modificaciones del borrador que se ofrece en ‘Renta Web’.

Hacienda explica que “desde este año tendrán la posibilidad de utilizar este servicio contribuyentes con préstamo hipotecario y derecho a la deducción estatal, nuevos declarantes y, en algunos supuestos, contribuyentes con deducciones autonómicas, de tal forma que se duplican los posibles usuarios del servicio”.

El resto de presentaciones hasta el momento se han efectuado, también a través de la página web de la Agencia (sede.agenciatributaria.gob.es) como canal telemático principal, o mediante la ‘app’, la otra vía de presentación que junto con ‘Renta Directa’ permite la presentación ágil de declaraciones sencillas.

A través de la aplicación móvil, que este año cuenta con nuevas mejoras de diseño y visualización, y también incluye Bizum y tarjeta entre las modalidades de pago, ya se han presentado más de 635.000 declaraciones, un 24,5% más, de las cuales 446.000, un 14% más, se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes a los cuales la ‘app’ ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

La campaña de la renta de este año será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios / Europa Press

Cartas preventivas de Hacienda

La Agencia Tributaria también informa de que a mediados de mayo comenzará a enviar las famosas cartas preventivas, al igual que en los dos años anteriores. Estas misivas las recibirán contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

La segunda tanda se enviará en junio y se prevé que se envíen unas 130.000 cartas según se vayan presentado las declaraciones. Según la Agencia Tributaria, el objetivo de estas comunicaciones es “seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia”.

En este sentido, aclara que si la declaración era correcta no es necesario hacer nada pero, si por el contrario el contribuyente considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa.

El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y ‘advertencias’ para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.