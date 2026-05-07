Wall Street busca expertos cripto y paga un pastón, pero hay una condición

Wall Street está contratando talento cripto justo cuando una parte de la industria nativa vuelve a recortar. La paradoja resume bien el nuevo momento del sector: menos euforia de startup, más infraestructura financiera; menos “crypto-first”, más banca, cumplimiento normativo, tokenización y clientes institucionales.

Según Bloomberg, grandes firmas financieras tradicionales como JPMorgan Chase, BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America, Fidelity, BNY Mellon o Nasdaq han publicado en las últimas semanas decenas de ofertas vinculadas a activos digitales. Los salarios son altos: algunos puestos se mueven entre los 200.000 y los 270.000 dólares antes de bonus. Pero hay una condición cada vez más clara: no basta con saber de Bitcoin, trading cripto o desarrollo blockchain. Hay que traer también experiencia en finanzas tradicionales.

“Se trata realmente de solapamiento de dominios”, explicó a Bloomberg Paul Przybylski, responsable global de producto, activos digitales y tokenizados en JPMorgan Asset Management. La frase marca el cambio de ciclo. Wall Street no busca únicamente evangelizadores cripto ni perfiles puramente técnicos; quiere gente capaz de moverse entre dos mundos que durante años se miraron con desconfianza: la cultura blockchain y la maquinaria regulada de la banca.

Captación de talento vs despidos

El contexto ayuda a entender el giro. Mientras Coinbase acaba de anunciar el despido del 14% de su plantilla, unas 700 personas, para reducir costes y reorganizarse alrededor de la inteligencia artificial, los gigantes financieros tradicionales están invirtiendo en productos y plataformas de activos digitales. No lo hacen por romanticismo cripto, sino porque ven negocio en áreas como los ETF de Bitcoin, la tokenización, la custodia, los pagos basados en blockchain, los fondos monetarios tokenizados y las nuevas infraestructuras de mercado.

JPMorgan, por ejemplo, lanzó este año un equipo de activos digitales dentro del área de Przybylski y planea estrenar dos productos tokenizados en 2026, según Bloomberg. Su contratación se inclina hacia perfiles de ingeniería y producto, pero el banco exige algo más difícil de encontrar: conocimiento de gobernanza, controles, procesos operativos y expectativas de clientes institucionales. “Esta combinación sigue siendo relativamente escasa, con candidatos fuertes en un área, pero con menos experiencia en la otra”, añadió Przybylski. “Cerrar esa brecha llevará tiempo”.

La lista de ofertas muestra hasta qué punto el sector se está institucionalizando. Bloomberg recoge que Morgan Stanley ha publicado varios puestos relacionados con activos digitales, incluido uno de director ejecutivo para apoyar el programa de delitos financieros de sus productos y servicios cripto, con salario base potencial de hasta 265.000 dólares. BlackRock busca un director de activos digitales con compensación de hasta 270.000 dólares antes de bonus. Bank of America quiere un ingeniero sénior para su plataforma de activos digitales, con salario base de hasta 200.000 dólares. Fidelity busca un ingeniero para su negocio de activos digitales, con hasta 255.000 dólares antes de incentivos.

Puedes enseñar a un banquero a desarrollar una blockchain. Pero no siempre funciona al revés

El contraste con el mercado laboral cripto puro es notable. Las ofertas dentro de la propia industria han caído un 25% desde noviembre, según datos de Blockchain Association citados por Bloomberg. Ahora hay unos 2.200 puestos publicados en su bolsa, frente a más de 5.000 durante el mercado alcista de 2022. El dinero no ha desaparecido, pero se ha movido: ya no está tan concentrado en startups cripto, sino en bancos, gestoras y plataformas financieras que quieren integrar blockchain sin romper sus sistemas de control.

“El mercado está pasando de un modelo de contratación ‘crypto-first’ a un modelo ‘institutional-first, crypto-enabled’”, resumió Sam Wellalage, fundador de WorkInCrypto.Global. La fórmula es importante: primero lo institucional, después lo cripto. En otras palabras, Wall Street quiere tecnología blockchain, pero dentro de sus reglas.

Ese cambio tiene sentido económico y regulatorio. Tras años de choques entre cripto y supervisores, la llegada de productos como los ETF de Bitcoin ha abierto una vía más aceptable para el capital institucional. El sector ya no se vende solo como una rebelión contra la banca, sino como una capa tecnológica que puede mejorar pagos, liquidación, custodia, fondos y mercados privados. La tokenización, en particular, se ha convertido en una de las grandes apuestas: convertir activos tradicionales en representaciones digitales negociables sobre infraestructuras blockchain.

El choque cultural sigue ahí

Las firmas financieras tradicionales funcionan con jerarquías, controles, cumplimiento normativo, auditorías y gestión del riesgo. Muchas empresas cripto nacieron, precisamente, para desafiar ese mundo. Por eso el perfil híbrido escasea. Un desarrollador brillante de DeFi puede no entender los requisitos de un banco sistémico. Y un banquero con veinte años de experiencia puede no saber cómo se construye un protocolo o cómo funciona una wallet.

Wall Street busca expertos en criptomonedas. / EFE

Ahí está la nueva prima salarial. Los candidatos que entienden ambos idiomas —el de la regulación financiera y el de los activos digitales— se han vuelto especialmente valiosos. No son simplemente expertos en cripto; son traductores entre dos culturas. Y esa capacidad pesa más en un momento en el que los bancos quieren entrar en el negocio sin exponerse a los errores que han hundido a parte del sector.

Bloomberg apunta también a un dato revelador: Bank of America prevé invertir 1.000 millones de dólares este año en tecnología de pagos. Mark Monaco, responsable de soluciones globales de pagos del banco, señaló que eso incluye seguir desarrollando infraestructura y capacidades de activos digitales para responder a la demanda de los clientes.

Umar Farooq, codirector global del negocio de pagos de JPMorgan, resume la mentalidad de la banca: “Puedes enseñar a un banquero a desarrollar una blockchain. Pero no siempre funciona al revés”. Es una declaración discutible desde el lado cripto, pero refleja muy bien quién tiene ahora la ventaja en el mercado laboral: no el perfil más rebelde, sino el que puede encajar en una institución regulada.

La lectura de fondo es clara. El empleo cripto no ha muerto, pero está cambiando de casa. Mientras algunas compañías nativas sufren la volatilidad de Bitcoin y recortan equipos, Wall Street está absorbiendo parte del talento para construir una versión más regulada, más institucional y menos caótica de los activos digitales.

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Para los profesionales del sector, el mensaje es incómodo pero útil: saber de blockchain ya no basta. El nuevo perfil ganador combina cripto, finanzas tradicionales, cumplimiento, producto, ingeniería y comprensión del cliente institucional. La revolución cripto prometía sacar a Wall Street del tablero. En 2026, Wall Street parece estar haciendo algo distinto: contratarla.