Pillado infraganti: despiden a un repartidor de Burger King por no llevar el uniforme completo pero ahora la justicia le da la razón

Le pillaron llegando a su puesto de trabajo tras realizar una entrega sin el uniforme completo y le despidieron. Esto le ocurrió a un trabajador que trabajaba repartiendo en un Burger King de la Comunidad de Madrid y que fue despedido por no llevar la equipación de seguridad obligatoria durante su jornada laboral.

En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que recoge el Consejo del Poder Judicial en su web, se explica que se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y ratifica que el despido del trabajo fue improcedente. Por ello, confirma lo que el juzgado de primera instancia había dictaminado y Burger King deberá readmitir con las mismas condiciones a pagarle una indemnización de 6.018,60 euros.

Sin las medidas de seguridad obligatorias

El trabajador era repartidor de Burger King desde 2017 y fue despedido en 2024 por la comisión de tres supuestas faltas muy graves previstas en el convenio colectivo de la hostelería.

La falta que provocó el despido tuvo lugar en el mes de agosto cuando una responsable del control del servicio a domicilio le fotografió cuando llegaba el centro después de haber hecho un reparto y no llevaba ni la chaqueta ni el pantalón de seguridad obligatorios.

El tribunal considera que la sanción no se ajusta a derecho porque no encaja en una falta muy grave, si no en una falta grave y sin reiteración en el comportamiento del trabajador. También destaca que no hubo un perjuicio efectivo o manifiesto para la empresa, requisitos necesarios para elevar la infracción al grado de muy grave.

Un restaurante Burger King / RESTAURANT BRANDS EUROPE

Asimismo, la Sala descarta que los hechos puedan calificarse como abuso de confianza, al considerar que dicha interpretación supondría una aplicación forzada de la normativa. Por el contrario, entiende que la conducta está expresamente tipificada en el convenio como una infracción relacionada con la uniformidad, lo que impide encuadrarla en categorías más graves.

Teoría gradualista

La sentencia también hace referencia a la denominada “teoría gradualista”, un principio consolidado en la jurisprudencia laboral que exige adecuar la sanción a la gravedad real de la falta cometida.

En aplicación de este criterio, el tribunal considera que el despido disciplinario -la sanción más severa en el orden laboral- no resulta justificado en este caso, ya que la conducta del trabajador podría haber sido sancionada con medidas menos gravosas, como la suspensión de empleo y sueldo.

La resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.