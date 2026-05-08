Piden a Pedro Sánchez que estas 6 enfermedades se incluyan en el listado para la jubilación anticipada
La COCEMFE señala que la evidencia científica respalda que estas dolencias reducen la esperanza de vida
La jubilación anticipada para los trabajadores con un grado de discapacidad del 45 % o superior es en la mayoría de los casos una ventaja muy importante y supone mejorar su calidad de vida. Por ello, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha enviado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones seis informes sobre la necesidad de incluir seis patologías entre las enfermedades que pueden acogerse a este retiro.
La entidad ha detallado que los informes “son el resultado de un trabajo de análisis en el que se ha recogido la evidencia científica existente sobre la reducción de la esperanza de vida de estas enfermedades (parámetro de valoración recogido en el real decreto), para respaldar la necesidad de contemplar el supuesto de jubilación anticipada", ha explicado.
Las enfermedades son las siguientes:
- artritis reumatoide
- ataxia de Friedrich
- lupus eritematoso sistémico
- paraparesia espástica familiar
- encefalomielitis miálgica
- ataxia SCA3
Para casos en que existe una reducción de la esperanza de vida
En los casos de artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar y encefalomielitis miálgica se trata de una actualización de los informes ya presentados en 2025, mientras que ataxia de Friedrich y ataxia SCA3 es la primera vez que COCEMFE envía un informe con el objetivo de incluir estas patologías en el listado de enfermedades, informa Europa Press.
Las entidades que han elaborado estos informes son FELUPUS, la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) y COGAMI, FEDAES, LIRE y CONFESQ.
"Desde COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo consideramos fundamental que las personas con estas patologías puedan acceder a la jubilación anticipada en condiciones adecuadas, teniendo en cuenta su realidad específica", ha señalado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
A su juicio, "se trata de una medida vinculada a la protección social y al bienestar, especialmente en aquellos casos en los que existe una reducción de la esperanza de vida, tal y como evidencian los informes presentados".
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