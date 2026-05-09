El abogado Juanma Lorente avisa a los trabajadores que hacen compras durante su jornada laboral: "Tu jefe te puede despedir"
Si el ordenador que usas es de la empresa, puede mirar el historial de búsqueda y saber que has hecho en tu horario laboral
Oriol García Dot
Ahora que se acerca verano, hay muchos artistas que empiezan a anunciar conciertos y apariciones en festivales generando una gran demanda de entradas. Mucha gente se pasa horas esperando poder conseguir alguna en páginas como Ticketmaster, pero realmente, ¿es legal hacer esto en horario laboral?
Juan Manuel Lorente es un abogado laboralista apasionado de los negocios, la divulgación y el derecho. Su carrera se ha centrado en hacer accesible el derecho laboral a todo su público a través de sus redes sociales, como por ejemplo en TikTok, donde cuenta con 580.000 seguidores. También se encarga de dirigir Morán Ortiz Abogados, el despacho que su madre fundó hace más de 25 años. Esa labor de divulgación la ha llevado al papel con su libro 'Del contrato al despido', según la web de 'la Esfera de los Libros'.
Despido disciplinario
Este abogado, ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que explica que pasa si te pillan comprando entradas en horario laboral. Lorente empieza argumentando: "Mucho cuidado con esto; bajo mi punto de vista y es mi opinión, es una razón de despido disciplinario".
Juan Manuel Lorente explica que si, por ejemplo las entradas salen a la venta a las 12 del mediodía, la gente suele meter en la página sobre las 11:30 para empezar la cola virtual. "Si tu estás entrando en la cola virtual, esperando para ver cuando te toca, y cuando te toca entras como un poseso para coger las entradas, tú durante ese tiempo no estás trabajando".
Te pueden sancionar o despedir
El abogado laboralista continúa explicando que "si a tu jefe se le ocurre pasar por detrás y no le gusta Maluma [ejemplo de cantante que vende entradas] y no entiende lo que estás haciendo, te puede sancionar o incluso te puede despedir, porque estás realizando otra actividad en tiempo de jornada laboral".
Además, añade que si el ordenador que usas es de la empresa, y solo se puede usar para fines laborales, el jefe puede mirar el historial de búsqueda y saber lo que has hecho durante el día. Finaliza recordando que "aunque todo el mundo lo haga, cuidado, porque no es cualquier cosa y puedes salir sin indemnización del trabajo"
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