Juanma Lorente, abogado laboralista: "Jamás en la vida fiches como que has terminado y sigas trabajando"

Al principio todo parece una simple formalidad. La empresa te pide que fiches tu salida a la hora prevista, pero te sugiere que te quedes un rato más para terminar tareas pendientes. No queda reflejado en el registro de jornada y, en ese momento, puede parecer que no tiene mayor importancia. Sin embargo, según explica el abogado laboralista Juanma Lorente, esa decisión puede acabar perjudicando seriamente al trabajador.

“Jamás en la vida fiches como que te vas en tu trabajo y después sigas trabajando”, advierte en uno de sus vídeos publicados en TikTok, donde comparte consejos sobre derechos laborales. Lorente señala que esta situación suele producirse cuando la relación con la empresa es todavía buena. “Seguro que ahora la relación con la empresa está estupenda, que te llevas perfectamente”, comenta. En ese contexto, muchos empleados aceptan esta práctica porque confían en la empresa o porque creen que “las cosas se hacen así”.

El problema aparece con el paso del tiempo. “Va a llegar el momento en el que te vas a terminar quemando”, afirma. Y cuando eso ocurra, es posible que el trabajador quiera reclamar todas las horas extraordinarias realizadas durante el último año. Ahí es donde entra en juego el registro horario.

Si el documento refleja que el empleado trabajó únicamente su jornada ordinaria, demostrar que permaneció más tiempo en su puesto será mucho más complicado. “Si en el registro de jornada viene que tú has trabajado ocho horas porque fichabas y seguías trabajando, va a ser muy complicado reclamarlas”, explica.

Por eso, el abogado insiste en que el registro debe reflejar la realidad. “Es tan importante que fiches cuando realmente entras y cuando realmente sales”, subraya. La recomendación es clara: aunque la petición pueda parecer inofensiva o habitual dentro de la empresa, aceptar que no queden registradas las horas efectivamente trabajadas puede cerrar la puerta a futuras reclamaciones.

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“Si no, terminarás estando jodido”, concluye Juanma Lorente, en un mensaje directo con el que busca alertar a los trabajadores sobre una práctica más común de lo que parece.