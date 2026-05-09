El paro de mayo 2026 ya tiene fecha: cuándo se cobra según tu banco (Santander, BBVA, CaixaBank…)

Los millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo en España –el llamado paro– ya tienen una referencia clara para el cobro del paro en mayo. Aunque el calendario lo marca el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en la práctica el día en que el dinero llega a la cuenta depende en gran medida del banco. Este mes, además, el ajuste del calendario introduce un pequeño matiz que conviene tener en cuenta.

De forma oficial, el SEPE establece que las prestaciones se abonan el día 10 de cada mes. En mayo de 2026, el día 10 cae en domingo, por lo que el proceso se traslada al siguiente día hábil, que es el lunes 11 de mayo. Esa es la fecha de referencia a partir de la cual las entidades financieras reciben los fondos y pueden ingresarlos en las cuentas de sus clientes.

Sin embargo, en los últimos años se ha consolidado una práctica habitual en la que la mayoría de los bancos adelantan el pago del paro como parte de su estrategia comercial y de fidelización, al igual que sucede con las pensiones.

Esto significa que muchos beneficiarios no tienen que esperar a la fecha oficial y pueden ver el ingreso antes, dependiendo de su entidad.

Cuándo paga cada banco el paro en mayo de 2026

A falta de cambios de última hora, el calendario habitual de las principales entidades en España queda así:

Banco Santander: desde el 6 de mayo .

. CaixaBank: en torno al 10 de mayo .

. BBVA: desde el 11 de mayo .

. ING: desde el 11 de mayo .

. Otras entidades: entre el 11 y el 13 de mayo.

En la práctica, esto se traduce en que algunos clientes pueden cobrar el paro hasta cinco días antes que otros, pese a tratarse de la misma prestación.

Por qué hay diferencias entre bancos

La clave está en el proceso de pago. El SEPE no ingresa directamente el dinero en cada cuenta individual, sino que ordena una transferencia global a las entidades financieras. A partir de ahí, cada banco decide cuándo abonar el importe a sus clientes.

Algunas entidades optan por anticipar el ingreso utilizando sus propios recursos, mientras que otras se ajustan estrictamente al calendario oficial. Esta política no es obligatoria ni uniforme, por lo que puede variar ligeramente de un mes a otro.

Qué hacer si el paro no llega

Si llegada la fecha habitual el ingreso no aparece, lo recomendable es esperar al menos 24 o 48 horas, ya que pueden producirse retrasos operativos. Si la situación persiste, conviene revisar el estado de la prestación en el SEPE o contactar con la entidad bancaria.

Una diferencia que importa cada mes

El calendario de mayo vuelve a poner de manifiesto una realidad que se repite mes a mes: no todos los desempleados cobran el mismo día, aunque la prestación sea idéntica. La fecha oficial sigue siendo el punto de partida, pero el banco marca la diferencia final. En un contexto marcado por la inflación y la inestabilidad geopolítica, que encarecen los productos básiccos de las familias, acceder a estas ayudas se vuelve clave e indespensable.

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Por eso, más allá del calendario del SEPE, conocer el comportamiento habitual de cada entidad se ha convertido en la referencia más útil para anticipar cuándo llegará realmente el ingreso.