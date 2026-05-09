Confirmado: muchos pensionistas ya no tendrán que hacer la declaración de la renta en 2026
Hacienda mantiene el IRPF, pero amplía los casos en los que los jubilados no están obligados a declarar según ingresos y número de pagadores
Marcos Rodríguez
La idea de un ‘adiós’ a la declaración de la renta para los pensionistas ha vuelto al debate público, pero con matices importantes. No desaparece el IRPF, aunque sí se consolida una realidad: cada vez más pensionistas pueden evitar presentar la declaración si cumplen determinados requisitos fijados por la Agencia Tributaria.
Lejos de cambios radicales, lo que se está produciendo es una aplicación más amplia de los límites ya existentes, que en la práctica deja fuera de la obligación a muchos jubilados con ingresos modestos. La clave sigue siendo la misma: cuánto se cobra y de cuántos pagadores procede la pensión.
Según la normativa del IRPF vigente, no están obligados a presentar la declaración quienes:
- Perciben menos de 22.000 euros anuales con un solo pagador (por ejemplo, una pensión pública procedente de la Seguridad Social).
- Cobran menos de 15.876 euros anuales cuando hay varios pagadores, siempre que el segundo y restantes superen los 1.500 euros.
En estos supuestos, Hacienda no exige el trámite, aunque sí se puede presentar la declaración de forma voluntaria, especialmente si resulta a devolver.
Además, existen pensiones que directamente están exentas de tributar, como las de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, lo que en la práctica también elimina cualquier obligación fiscal.
Cuándo sí hay que declarar
El titular tiene matices. Haber alcanzado la jubilación no implica dejar de tener obligaciones fiscales. Es decir, sí deberán presentar la declaración aquellos pensionistas que:
- Superen los límites de ingresos establecidos.
- Tengan más de un pagador (por ejemplo, pensión + plan privado o pensión extranjera).
- Perciban ingresos adicionales, como alquileres, dividendos o rendimientos de capital.
En estos casos, la obligación se mantiene exactamente igual que para cualquier otro contribuyente.
Mayor simplificación y automatización
El mensaje que ha circulado en los últimos días responde más a una simplificación mediática que a un cambio legal profundo. Ni la Agencia Tributaria ha eliminado la declaración, ni el sistema fiscal ha dejado de exigirla de forma general.
Lo que sí se observa es una tendencia:
- Mayor automatización de datos fiscales
- Ajustes en los umbrales vinculados a salarios y pensiones
- Y una intención de reducir cargas administrativas en rentas bajas
Todo ello hace que, en la práctica, más pensionistas queden fuera de la obligación de declarar, pero siempre dentro del marco legal vigente.
Un cambio relevante, pero no universal
En resumen, la campaña de la renta de 2026 (referente al ejercicio de 2025) no supone una desaparición del impuesto, sino una continuidad con ajustes que benefician a determinados perfiles.
Para muchos jubilados, especialmente aquellos con una única pensión y sin ingresos adicionales, la declaración deja de ser un trámite obligatorio. Sin embargo, para otros, seguirá siendo imprescindible.
Por eso, antes de asumir que ya no hay que hacer la renta, conviene revisar cada situación concreta. En materia fiscal, los detalles marcan la diferencia.
- Ingresada una mujer en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero
- Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
- El tren que unía Benidorm con Dénia tendrá una segunda vida en las Islas Baleares
- Los vídeos que deja la tormenta en la provincia de Alicante: calles convertidas en ríos y balsas de agua en plena ciudad
- Estos son los cinco restaurantes de la provincia de Alicante que han entrado en la Guía Michelin 2026
- La tormenta descarga hasta 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y obliga a suspender el arranque de la Feria de Mayo de Torrevieja
- La consellera de Educación: 'Una subida de 1.050 euros al año situará a los docentes por encima de la media nacional en cuanto a salarios
- Los peritos del juzgado cuestionan la necesidad de los tactos rectales por los que se acusa a Julio de España de agresión sexual