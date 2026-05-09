Así es la "shock call": la nueva estafa telefónica en la que te hacen creer que un familiar ha causado un accidente para pedirte dinero

Recibes una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, una supuesta autoridad te comunica que un familiar ha provocado un accidente gravísimo. La situación es urgente y, si no actúas de inmediato, esa persona podría acabar en prisión. Todo parece real, pero en realidad se trata de una estafa cuidadosamente diseñada para provocar pánico.

Es el método conocido como “shock call” o “llamada de impacto”, una técnica sobre la que han alertado recientemente las fuerzas de seguridad y que ya ha dejado numerosas víctimas en España, especialmente entre personas mayores. La Policía Nacional ha advertido de que los estafadores se hacen pasar por agentes y aseguran que un hijo o familiar ha causado un accidente mortal para exigir una supuesta fianza.

En un vídeo difundido en redes sociales, una agente resume el funcionamiento del fraude: “Se hacen pasar por agentes de la autoridad” y “te harán creer que un familiar tuyo ha cometido un accidente”. El engaño suele incluir historias extremadamente impactantes. Uno de los ejemplos más repetidos es hacer creer a la víctima que su hijo “ha causado la muerte de un bebé” y que debe pagar una importante suma de dinero para evitar su ingreso en prisión.

La clave de la estafa está en la presión psicológica. “Se aprovechan de tu estado de shock”, explica la agente. Para impedir que la persona consulte con otros familiares o reflexione, los delincuentes mantienen la llamada abierta y dan instrucciones constantes. “Te citarán en un lugar próximo, sin dejar que cuelgues”, advierte. El objetivo es que la víctima actúe impulsivamente y entregue el dinero antes de descubrir que todo es falso.

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Las autoridades insisten en una idea fundamental: “Nunca te van a pedir que pagues por teléfono”. En España, además, los procedimientos judiciales no exigen transferencias a cuentas particulares ni pagos inmediatos para evitar consecuencias penales. Por ello, recomiendan desconfiar de cualquier llamada que genere urgencia extrema, impida cortar la comunicación o exija dinero de forma inmediata. Ante la mínima sospecha, lo más prudente es colgar, contactar directamente con el familiar supuestamente implicado y avisar a la Policía Nacional. “No olvides denunciar”, concluye la agente.