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¿Quién avisa si eres heredero y no lo sabes? La abogada Laura Lobo aclara cómo debes informarte

La experta explica que la forma de saber como una persona puede conocer si aparece en un testamento

¿Quién avisa si eres heredero y no lo sabes? La abogada Laura Lobo aclara cómo debes informarte.

¿Quién avisa si eres heredero y no lo sabes? La abogada Laura Lobo aclara cómo debes informarte. / IMAGEN GENERADA POR IA

Paula Lizcano

Paula Lizcano

La abogada de familia Laura Lobo, conocida en redes sociales como @lauraloboabogada, ha abordado una de las preguntas más frecuentes en materia sucesoria: qué ocurre si una persona es heredera y no lo sabe.

La letrada es clara en su respuesta: nadie tiene la obligación general de avisar a un heredero. Según explica, ni el notario ni ningún funcionario o autoridad pública deben informar automáticamente a una persona de que ha sido designada heredera en un testamento.

El notario no avisa salvo casos excepcionales

Lobo señala que el notario solo tendría esa obligación si el propio testamento lo indicara de forma expresa, algo que, según la abogada, es “extremadamente raro”.

Por tanto, una persona puede aparecer como heredera y no recibir ninguna comunicación oficial sobre ello, especialmente si no mantiene contacto con el entorno familiar o desconoce el fallecimiento de quien otorgó testamento.

Los coherederos sí pueden necesitar contactar

La situación cambia cuando existen varios herederos. En ese caso, los coherederos tendrán que contar con el consentimiento de todos para tramitar la herencia, por lo que lo habitual es que terminen informando a quienes también estén llamados a heredar.

Sin embargo, si una persona es heredera única, no hay nadie que necesariamente tenga que localizarla o comunicarle esa circunstancia.

Cómo saber si tienes derecho a una herencia

La abogada recomienda que sea la propia persona interesada quien tome la iniciativa. Para ello, deberá saber que el causante ha fallecido, comprobar si hizo testamento y solicitar una copia del mismo.

Si se trata de un familiar cercano con posible interés legítimo en la herencia, o si aparece directamente nombrado como heredero, el notario podrá facilitarle una copia del testamento. A partir de ese momento, podrá iniciar los trámites para aceptar y gestionar la herencia.

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Una advertencia para familias desconectadas

El mensaje de Laura Lobo pone el foco en una realidad poco conocida: ser heredero no implica recibir automáticamente un aviso oficial. En la práctica, conocer una herencia puede depender de la relación familiar, del contacto con otros posibles herederos o de que el interesado se informe por sus propios medios.

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