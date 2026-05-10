Así puedes saber la fecha de tu jubilación y la paga que te quedaría, lo explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social
Existe una herramienta que ofrece una estimación personalizada con tus cotizaciones reales
Planificar la jubilación ya no exige esperar al último momento. La Seguridad Social cuenta con un servicio que permite consultar cuándo podrías retirarte y qué pensión aproximada cobrarías, según tu vida laboral.
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que el simulador de jubilación no hace un cálculo genérico. Utiliza las bases de cotización y los años trabajados que constan en la Seguridad Social. Por eso, el resultado puede servir como referencia para organizar mejor el futuro económico.
Acceso sencillo desde casa
Para usarlo hay que entrar en el portal “Tu Seguridad Social”. El acceso puede hacerse con certificado digital, Cl@ve o por SMS, si el número de móvil está registrado. Después, basta con entrar como interesado y buscar la opción para calcular la jubilación.
La herramienta muestra la fecha ordinaria de retiro y el importe estimado de la pensión. Esta cantidad aparece normalmente en bruto, por lo que aún habría que descontar el IRPF para saber una cifra más cercana a lo que se cobraría cada mes.
Datos que conviene revisar
Antes de aceptar el resultado, es importante comprobar la información personal. El número de hijos, los periodos sin cotizar o los trabajos a tiempo parcial pueden influir en el cálculo final de la pensión.
El simulador de jubilación también permite adelantar o retrasar la fecha prevista. Así se puede comparar cuánto se perdería por una jubilación anticipada o cuánto podría aumentar la pensión si se trabaja más tiempo.
Informe descargable
El sistema permite guardar un documento en PDF con la vida laboral, las bases usadas y la estimación realizada. Ese informe ayuda a detectar errores y a conocer con más claridad la situación antes de pedir la pensión definitiva.
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