Si no revisas tu contrato de trabajo podrías estar perdiendo dinero sin saberlo

Revisar el contrato de trabajo puede parecer algo aburrido, pero es una de las formas más sencillas de saber si una empresa está pagando lo que debe. Muchas personas firman el contrato al empezar a trabajar y se olvidan de comprobarlo. El problema es que en ese contrato pueden aparecer errores que afectan directamente al sueldo, a las horas trabajadas y a los derechos laborales.

El contrato de trabajo recoge datos importantes como la categoría profesional, la jornada laboral y el convenio colectivo que se aplica. Si alguno de estos puntos no coincide con la realidad, el trabajador podría estar perdiendo dinero sin darse cuenta.

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3 cosas que tienes que revisar en tu contrato de trabajo

Uno de los aspectos más importantes es la categoría profesional. Esta categoría debe corresponder con las funciones que se realizan en el puesto de trabajo. Es decir, si una persona hace tareas de más responsabilidad, pero en el contrato aparece con una categoría inferior, puede estar cobrando menos de lo que le corresponde.

Por eso, revisar el contrato de trabajo es clave. No basta con mirar el nombre del puesto. Hay que comprobar si la categoría profesional encaja con las tareas reales del día a día. Si no coincide, la empresa podría estar aplicando un salario más bajo.

Otro punto que hay que mirar con cuidado es la jornada laboral. El contrato debe indicar cuántas horas se trabajan: jornada completa, jornada parcial o un número concreto de horas semanales.

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El problema aparece cuando el contrato dice una cosa y la realidad es otra. Por ejemplo, si una persona tiene firmada una jornada parcial, pero trabaja más horas de forma habitual, puede que esté haciendo horas de más sin cobrarlas correctamente.

Por eso es importante revisar el contrato de trabajo y compararlo con los horarios reales. Las horas que aparecen en el contrato deben coincidir con las que realmente se trabajan. Si no es así, podría haber diferencias económicas pendientes.

Y la tercera es el convenio colectivo. Revisa cuál es tu convenio y asegúrate de que la empresa lo aplica correctamente. Es muy importante porque ahí quedan reguladas cuestiones como las vacaciones, los días de descanso, los permisos, los pluses y otros derechos laborales.

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Revisar el contrato de trabajo, guardar las nóminas y comprobar el convenio colectivo puede ayudar a detectar errores que pasan desapercibidos durante mucho tiempo. En caso de duda, el trabajador puede pedir una copia de su contrato y consultar con un representante laboral o un profesional especializado.