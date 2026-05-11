Aviso del SEPE: hoy es el último día para apuntarse para trabajar en la hostelería en Francia, Italia y Portugal
El proceso de selección tendrá lugar esta semana y se ofrece un contrato de entre dos y cinco meses de duración
EURES España y Francia están buscando personal de hotelería y turismo para los resorts que gestiona en Europa Club Med. Más concretamente se necesitan varios perfiles para trabajar en Francia, Italia y Portugal en la temporada de primavera verano. EURES España es un organismo que forma parte del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
La empresa multinacional francesa busca los siguientes perfiles:
- Camareros/as de piso - servicio habitaciones o zonas comunes
- Camareros/as de sala (inglés B1)
- Ayudantes de cocina y friegaplatos
- Sous-chefs de cocina (francés B1/B2)
- Cocineros/as y jefe/as de partida (inglés B1/B2)
- Recepcionistas (inglés B2 y francés B2)
- Bartenders (inglés B2)
- Terapeutas de SPA (inglés y/o francés B2)
- Encargados/as de ventas en bout
Los candidatos podrán trabajar en los resort franceses Alpe d'Huez, Grand Massif, La Rosière, Peisey-Vallandry, Serre-Chevalier, Tignes, Val d'Isère, Valmorel, La Palmyre Atlantique, Opio en Provence, Vittel Golf Ermitage; los italianos Cefal`y Pragelato y el portugués Da Balaia.
Condiciones de trabajo
Las personas seleccionadas tendrán un contrato local del país de destino de entre 2 y 5 meses y un salario según el convenio y el perfil.
Incluye la comida y el alojamiento, el viaje organizado y costeado por Club Med, uniformes y servicio de lavandería, desarrollo de carrera internacional y formación continua en el puesto de trabajo
Inscripciones
Para poder participar en el proceso de selección es preciso inscribirse a través de este formulario en el que también hay que añadir el currículum actualizado. Debes adjuntar tu CV actualizado y tras el envío, confirmar solicitud a través eures.franciasuizabenelux@sepe.es. Las inscripciones se cierran el próximo 11 mayo incluido.
En caso de que tu perfil se ajuste a los requisitos, y tras la inscripción, recibirás una invitación previa al evento confirmando día de tu sesión informativa y entrevista.
Las jornadas de Selección se llevarán a cabo el 13 y 14 de mayo a las 9.30h en la Oficina de Empleo de Azca, C/ Juan Ramón Jiménez, 15, 28036 Madrid. 13 y 14 de mayo. Se requiere puntualidad.
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