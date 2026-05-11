Aviso del SEPE: hoy es el último día para apuntarse para trabajar en la hostelería en Francia, Italia y Portugal

EURES España y Francia están buscando personal de hotelería y turismo para los resorts que gestiona en Europa Club Med. Más concretamente se necesitan varios perfiles para trabajar en Francia, Italia y Portugal en la temporada de primavera verano. EURES España es un organismo que forma parte del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

La empresa multinacional francesa busca los siguientes perfiles:

Camareros/as de piso - servicio habitaciones o zonas comunes

Camareros/as de sala (inglés B1)

Ayudantes de cocina y friegaplatos

Sous-chefs de cocina (francés B1/B2)

Cocineros/as y jefe/as de partida (inglés B1/B2)

Recepcionistas (inglés B2 y francés B2)

Bartenders (inglés B2)

Terapeutas de SPA (inglés y/o francés B2)

Encargados/as de ventas en bout

Los candidatos podrán trabajar en los resort franceses Alpe d'Huez, Grand Massif, La Rosière, Peisey-Vallandry, Serre-Chevalier, Tignes, Val d'Isère, Valmorel, La Palmyre Atlantique, Opio en Provence, Vittel Golf Ermitage; los italianos Cefal`y Pragelato y el portugués Da Balaia.

Condiciones de trabajo

Las personas seleccionadas tendrán un contrato local del país de destino de entre 2 y 5 meses y un salario según el convenio y el perfil.

Incluye la comida y el alojamiento, el viaje organizado y costeado por Club Med, uniformes y servicio de lavandería, desarrollo de carrera internacional y formación continua en el puesto de trabajo

Inscripciones

Para poder participar en el proceso de selección es preciso inscribirse a través de este formulario en el que también hay que añadir el currículum actualizado. Debes adjuntar tu CV actualizado y tras el envío, confirmar solicitud a través eures.franciasuizabenelux@sepe.es . Las inscripciones se cierran el próximo 11 mayo incluido.

En caso de que tu perfil se ajuste a los requisitos, y tras la inscripción, recibirás una invitación previa al evento confirmando día de tu sesión informativa y entrevista.

Las jornadas de Selección se llevarán a cabo el 13 y 14 de mayo a las 9.30h en la Oficina de Empleo de Azca, C/ Juan Ramón Jiménez, 15, 28036 Madrid. 13 y 14 de mayo. Se requiere puntualidad.