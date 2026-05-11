Vanadi Coffee se quema con el bitcoin: duplica pérdidas y su acción se hunde un 99%

Vanadi Coffee ya no es exactamente una cadena de cafeterías. Es una empresa cotizada que conserva cuatro locales y un obrador, pero cuyo relato principal ha pasado a depender del bitcoin. Y ese cambio de piel, por ahora, le está saliendo caro.

La compañía alicantina cerró 2025 con unas pérdidas de 6,69 millones de euros, el doble que un año antes, cuando registró 3,30 millones de números rojos, según la documentación remitida a BME Growth. Sus ingresos netos cayeron hasta 1,7 millones, frente a los 2 millones del ejercicio anterior.

El deterioro se ha acelerado además al inicio de 2026. En los dos primeros meses del año, Vanadi perdió 4,1 millones de euros, muy por encima de los 278.420 euros del mismo periodo de 2025, mientras sus ingresos bajaron un 17,32%, hasta 230.309 euros.

La empresa atribuye parte de esa caída al “proceso de racionalización del perímetro operativo”, una forma técnica de explicar el repliegue del negocio tradicional de cafeterías para concentrarse en su nueva estrategia: convertirse en una Bitcoin Treasury Company. Es decir, comprar bitcoin, custodiarlo y hacer de esa exposición su principal activo empresarial.

El problema es que el mercado no está comprando el relato. Vanadi debutó en Bolsa en julio de 2023 a 3,28 euros por acción. Hoy cotiza en torno a 0,04 euros, lo que implica un desplome cercano al 99%. La acción ya no se valora como una cadena de restauración en expansión, pero tampoco ha logrado convencer todavía como vehículo cripto.

Una de las cafeterías de Vanadi Coffee. / INFORMACIÓN

La apuesta es ambiciosa. En 2025, Vanadi aprobó una inversión de hasta 1.000 millones de euros en bitcoin con el objetivo de convertirse en la mayor cotizada española centrada en esta criptomoneda. La propia compañía se presenta ya ante BME Growth como la primera empresa en España que lleva la tesorería de bitcoin al mercado cotizado.

A fecha de este pasado viernes, Vanadi contaba con 213 bitcoins en cartera, adquiridos a un coste medio de 81.812 euros. Su valor de mercado aproximado se sitúa en 68.468 euros por unidad, por debajo del precio de compra. Esa diferencia ha obligado a reconocer una pérdida por deterioro contable, aunque la empresa subraya que es reversible y que no supone una salida de caja mientras no venda los activos.

Ahí está la clave financiera del caso. Vanadi no sólo ha comprado bitcoin: también ha apalancado parte de su estrategia. La compañía mantiene 18 préstamos colateralizados con Bit2Me, con un principal pendiente de 6,5 millones de euros, respaldados por 202,58 bitcoins. Además, en febrero eligió a Kraken como custodio de su tesorería cripto y socio operativo en el mercado de criptomonedas.

Menos café y más bitcoin

El modelo recuerda inevitablemente al de Strategy, la compañía de Michael Saylor que convirtió el bitcoin en el centro de su balance. Pero hay una diferencia crucial: Strategy partía de un negocio tecnológico con caja, escala y capacidad de financiación. Vanadi llega a esa estrategia desde una cadena de cafeterías con pérdidas, reducción de locales y una acción prácticamente evaporada.

Eso no invalida por sí solo la tesis bitcoin. Si el precio de la criptomoneda repunta con fuerza, el deterioro contable podría revertirse y el balance mejoraría. Pero también expone a la empresa a una volatilidad extrema, especialmente si combina caída del activo, deuda colateralizada y poca generación de ingresos operativos.

Los aprovisionamientos aumentaron un 3,4% en los dos primeros meses del 2026, hasta los 95.776 euros, como consecuencia de "la incorporación de nuevas referencias de producto en los establecimientos que permanecen abiertos" y "la adaptación del surtido a la clientela actual".

La desinversión también ha impulsado una reducción del 15,1% de los gastos de personal, hasta los 195.085 euros, en los dos primeros meses del año.

Para el inversor, Vanadi se ha convertido en una apuesta binaria: menos café y más bitcoin. Puede funcionar si el ciclo cripto vuelve a ponerse claramente a favor y la empresa ejecuta con disciplina. Pero, con las cifras actuales, el giro parece más una huida hacia un relato financiero de alto riesgo que una transformación ya consolidada.

"Cabe señalar que la eventual recuperación del valor de mercado del bitcoin permitiría revertir total o parcialmente dicho deterioro en ejercicios futuros, conforme a la normativa vigente", especificó la firma en sus cuentas. En el último año, el bitcoin ha caído un 17,3% como consecuencia de los vaivenes geopolíticos.

La paradoja es evidente: Vanadi quería dejar de depender de servir cafés para subirse al tren del activo digital más famoso del mundo. De momento, sin embargo, el bitcoin no ha apagado el incendio financiero. Sólo lo ha cambiado de combustible.