Los economistas coinciden: el truco legal para dejar de trabajar antes y perder menos dinero de la pensión

La edad de jubilación en España continúa aumentando de forma progresiva. El calendario aprobado tras las reformas del sistema de pensiones retrasa poco a poco la edad ordinaria hasta situarla, con carácter general, en los 67 años a partir de 2027 para quienes no acrediten una carrera laboral larga. En 2026, la Seguridad Social fija la edad ordinaria en 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, y en 66 años y 10 meses para quienes no alcancen ese periodo.

Este cambio ha convertido los años cotizados en un factor decisivo. Ya no basta con mirar solo la edad: la trayectoria laboral determina cuándo se puede dejar de trabajar y en qué condiciones se cobra la pensión. Por eso muchos trabajadores que se acercan al final de su vida laboral buscan fórmulas legales para adelantar la retirada sin sufrir un recorte excesivo en la prestación.

El mejor momento para jubilarse

La clave está en elegir bien el momento. La jubilación anticipada voluntaria permite dejar de trabajar hasta dos años antes de la edad ordinaria, pero siempre con penalización. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos pueden acceder a esta modalidad si han cotizado al menos 35 años, aunque la pensión resultante se reduce mediante coeficientes que dependen de los meses de anticipo y de la carrera cotizada.

El truco legal para jubilarse antes y perder menos dinero en la pensión / INFORMACIÓN

Ahí aparece el “truco” legal que muchos economistas y expertos en jubilaciones recomiendan revisar antes de precipitarse: no adelantar la jubilación al máximo si unos meses más de espera reducen el castigo sobre la pensión. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores mensuales, no una penalización única para todos. Por eso, en determinados casos, retrasar unos meses la solicitud puede suponer una diferencia relevante en la cuantía final. No se trata de evitar la reducción por completo, sino de impedir que el anticipo salga más caro de lo necesario.

Jubilación anticipada involuntaria

La jubilación anticipada voluntaria no es la única vía. También existe la jubilación anticipada involuntaria, prevista para quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad. Esta modalidad permite adelantar el retiro hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria, pero exige requisitos específicos: tener al menos 33 años cotizados, estar inscrito como demandante de empleo durante los seis meses anteriores a la solicitud y que el cese encaje en alguno de los supuestos legales del artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social.

Tipos de despido

Entre esas causas figuran el despido colectivo, el despido objetivo, la extinción del contrato por resolución judicial en un concurso de acreedores, la muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, la fuerza mayor acreditada por la autoridad laboral, la movilidad geográfica, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la extinción del contrato por violencia de género o violencia sexual. Esta vía está pensada para trabajadores que no han decidido marcharse, sino que quedan fuera del mercado laboral en una edad en la que reincorporarse resulta especialmente difícil.

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La advertencia principal de los expertos es clara: jubilarse antes casi siempre implica cobrar menos. La diferencia está en cuánto menos. En la modalidad voluntaria, cuanto mayor sea el anticipo, mayor será el recorte. En la involuntaria, también se aplican coeficientes reductores, aunque el acceso responde a una situación de pérdida no voluntaria del empleo. Por eso, antes de solicitar la pensión, conviene revisar la vida laboral, comprobar la edad ordinaria que corresponde, calcular los meses exactos de anticipo y simular el importe final. El verdadero ahorro está en usar la ley con precisión para no perder más euros de los imprescindibles y poder disfrutar de una merecida jubilación un poco antes.