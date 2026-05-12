Ya ha entrado en vigor y tienes que darte prisa: la ayuda de 2.700 euros para estudiantes que se acabará muy pronto

Las becas para estudiantes son una herramienta clave para que miles de familias puedan afrontar cada curso académico. Matrícula, transporte, material, alojamiento o desplazamientos suponen un gasto importante, especialmente cuando el alumno debe estudiar lejos de su domicilio habitual.

En España, estas ayudas buscan que la renta familiar o el lugar de residencia no impidan continuar los estudios. Por eso, cada año el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes abre una convocatoria general destinada a estudiantes de enseñanzas postobligatorias, tanto universitarias como no universitarias.

Hasta el 18 de mayo

La ayuda que ahora apura sus últimos días de plazo es la beca general para el curso 2026/2027. La convocatoria está abierta desde el 7 de abril de 2026 a las 8.00 horas y se podrá solicitar hasta el 18 de mayo de 2026 a las 15.00 horas, siempre en horario peninsular. Es decir, queda menos de una semana para presentar la solicitud.

2.700 euros de ayuda

Dentro de esta convocatoria, una de las cuantías más destacadas es la ayuda ligada a la residencia, que puede alcanzar los 2.700 euros por curso. Está pensada para alumnos que necesitan vivir fuera de su domicilio familiar para poder estudiar, siempre que cumplan los requisitos económicos, académicos y de distancia establecidos en la convocatoria.

La beca no se limita a universitarios. También pueden solicitarla estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, estudios de idiomas en escuelas oficiales y otras enseñanzas postobligatorias incluidas por el Ministerio. La tramitación se realiza de forma online, a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación.

Otras becas

Además de la ayuda por residencia, la convocatoria contempla otras cuantías. Los estudiantes pueden optar a una cuantía fija ligada a la renta familiar de hasta 1.700 euros. En enseñanzas no universitarias también existe una beca básica de 300 euros, que asciende a 350 euros en el caso de la Formación Profesional de Grado Básico. En los estudios universitarios, la ayuda puede cubrir el importe de los créditos matriculados por primera vez.

El expediente académico también puede influir en la cantidad final. Los alumnos con una nota media igual o superior a 8 pueden recibir una ayuda adicional por excelencia académica, con importes que van de 50 a 125 euros. A ello se suma una cuantía variable, calculada en función de la renta familiar y la nota media del estudiante.

Cómo pedir la beca

Para pedir la beca, el primer paso es entrar en la sede electrónica del Ministerio y acceder con usuario y contraseña, certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve. Después hay que rellenar el formulario correspondiente. Según el propio Ministerio, no es necesario aportar documentación al inicio, porque las unidades de tramitación consultan los datos necesarios para comprobar si se cumplen los requisitos.

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La recomendación es no dejar la solicitud para el último momento. Aunque el plazo finaliza el 18 de mayo a las 15.00 horas, cualquier error en el registro, problema de acceso o dato incompleto puede complicar la presentación. La solicitud debe hacerse aunque el estudiante todavía no sepa con seguridad qué estudios cursará o en qué centro estará matriculado el próximo curso.