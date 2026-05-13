¿Qué fue de Chico Crypto? El influencer al que le pudo la fama (y el criptoinvierno) ha vuelto

Chico Crypto, el canal del analista Tyler Swope, prácticamente desapareció del radar durante buena parte de 2024 y 2025 tras haber sido uno de los nombres más conocidos del “crypto YouTube” de la era DeFi y altcoins. Pero no ha desaparecido del todo: en 2026 ha vuelto a publicar contenido y directos.

Swope se hizo famoso entre 2018 y 2021 por sus vídeos muy agresivos sobre altcoins, investigaciones on-chain y denuncias contra proyectos, exchanges y figuras del sector. Tenía un perfil distinto al típico influencer cripto: más conspirativo, más narrativo y mucho más centrado en “descubrir” tokens antes de que explotaran. Llegó a ganar más de 3.000 euros por minuto en aquella época.

Durante el mercado bajista posterior a 2022 fue perdiendo presencia. El canal redujo frecuencia, desaparecieron los directos y hubo largos periodos sin contenido. Parte de su comunidad lo interpretó como agotamiento, desgaste psicológico y cansancio del ciclo cripto, algo bastante común entre creadores que vivieron la hiperexposición del bull market. Ahora ha vuelto (o eso parece).

Otro modelo

También influyó en su marcha otro factor: el cambio del ecosistema. El “crypto YouTube” de análisis largo y altcoins underground perdió muchísimo peso frente a cuentas de X/Twitter, Telegram, traders de memecoins, streamers rápidos y contenido ultraespeculativo en TikTok y Shorts del propio Youtube.

Y además, muchos de los relatos que impulsaron canales como Chico Crypto —DeFi experimental, gems ocultas, promesas Web3— quedaron muy dañados tras Luna/Terra, FTX y el desplome general del mercado.

Aun así, Chico Crypto mantuvo una comunidad fiel. Su canal sigue superando los 300.000 suscriptores y hace un par de meses retomó publicaciones y directos hablando otra vez de altcoins y narrativa de mercado.

La cuestión interesante es que Tyler Swope representa bastante bien una época concreta de las criptomonedas: la fase “investigativa” del ciclo 2019-2021, el auge de DeFi, la obsesión por encontrar la próxima gema y el momento en que YouTube tenía muchísimo poder para mover liquidez minorista.

Hoy el mercado es mucho más institucional, más dominado por ETF, bitcoin y grandes players. Ese tipo de creador todavía existe, pero tiene menos influencia que durante el pico del ciclo anterior.

Y ahí está parte de lo que “pasó” con Chico Crypto: no sólo desapareció él un tiempo; también desapareció parcialmente el ecosistema que lo convirtió en una figura importante. ¿Sabrá reinventarse para hacerse oír en este nuevo escenario de las criptomonedas?