La Seguridad Social lo confirma: este es el tiempo que tarda en aprobar la pensión de jubilación

La jubilación es una de las fechas más esperadas por muchos trabajadores después de décadas de vida laboral. Llegar a ese momento supone cerrar una etapa marcada por horarios, cotizaciones, nóminas y obligaciones profesionales, pero también abrir otra en la que la pensión pública pasa a convertirse en el principal ingreso mensual.

Sin embargo, incluso cuando el trabajador ya cumple la edad exigida y reúne los años de cotización necesarios, el proceso no termina en el mismo instante en que presenta la solicitud. Tras entregar la documentación ante la Seguridad Social, todavía queda un último paso que genera muchas dudas: esperar a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconozca oficialmente el derecho a cobrar la pensión de jubilación.

Plazo máximo para resolver la pensión

El plazo máximo legal para resolver una pensión de jubilación es de 90 días. Ese es el margen que tiene la Administración para estudiar el expediente, comprobar que se cumplen los requisitos, revisar la vida laboral, calcular la base reguladora y aprobar o denegar la prestación. Ahora bien, ese límite no significa que todos los nuevos jubilados tengan que esperar tres meses para recibir una respuesta. En la práctica, los tiempos suelen ser bastante más reducidos.

Según los últimos datos disponibles para el mes de marzo, la resolución media de los expedientes de jubilación fue de 11,7 días. Es decir, la mayoría de solicitudes se tramitan en un plazo muy inferior al máximo legal. Aun así, cada caso puede variar según la complejidad del expediente, la existencia de lagunas de cotización, trabajos en distintos regímenes, errores en los datos o la necesidad de aportar documentación adicional.

¿Cuándo empiezas a cobrar la pensión?

Una vez aprobada la pensión, el pago se incorpora al calendario ordinario de la Seguridad Social. Para las nuevas altas de jubilación, la cuantía mensual media alcanzó en marzo los 1.653,6 euros. Esta cifra es solo una referencia general, porque el importe final depende de varios factores: las bases por las que haya cotizado el trabajador, el número total de años cotizados, la edad a la que accede a la jubilación y si se aplica algún coeficiente reductor por retirarse antes de tiempo.

Edad de jubilación

El calendario de jubilación también seguirá cambiando en los próximos años. En 2027, la edad ordinaria quedará fijada en 67 años para quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados. En cambio, los trabajadores con carreras laborales más largas podrán retirarse a los 65 años y cobrar el 100% de la pensión siempre que superen ese periodo de cotización.

Jubilación anticipada

Además, seguirá existiendo la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada, aunque con condiciones distintas según el motivo. En la modalidad voluntaria, el trabajador puede adelantar su retiro hasta 24 meses respecto a la edad ordinaria. En 2027, eso situará la edad mínima en 65 años para quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados, y en 63 años para quienes superen esa carrera de cotización. En la jubilación anticipada forzosa, derivada de situaciones como despidos o expedientes de regulación de empleo, el adelanto puede llegar hasta 48 meses, con edades mínimas de 63 o 61 años según los años cotizados.

La clave está en que adelantar la jubilación casi nunca sale gratis. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores que rebajan la cuantía de la pensión en función de los meses de anticipo. En la jubilación anticipada voluntaria, los recortes pueden oscilar, de forma general, entre el 21% si se adelanta el retiro dos años y porcentajes mucho menores cuando el anticipo es de solo un mes. En la modalidad forzosa, la penalización puede ser incluso superior si el adelanto alcanza los cuatro años.

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Por eso, antes de presentar la solicitud conviene revisar con detalle la vida laboral, las bases de cotización y la edad exacta de acceso. Aunque el plazo legal llegue a 90 días, el dato medio actual muestra que muchos expedientes se resuelven en menos de dos semanas. Para miles de trabajadores, esa espera es el último trámite antes de empezar a cobrar la pensión por la que han cotizado durante toda su vida laboral.