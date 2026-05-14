Parece una broma pero es verdad: España acuñará monedas de 1,5 euros con la cara de Mortadelo y Filemón

Los aficionados a la numismática están de enhorabuena. España volverá a lanzar una emisión especial de monedas de colección, una de esas series que no tardan en despertar el interés de quienes buscan piezas singulares, tiradas reducidas y diseños vinculados a la cultura popular. En este caso, llama todavía más la atención por la temática: el tebeo español.

Y es que esta no será una emisión cualquiera. La nueva colección tiene todos los ingredientes para convertirse en objeto de deseo: valor simbólico, nostalgia, tirada limitada y personajes reconocibles por varias generaciones. Aunque a primera vista pueda parecer una broma propia de las páginas de una historieta, España acuñará monedas de 1,5 euros con Mortadelo y Filemón y otros personajes creados por Francisco Ibáñez.

Mortadelo y Filemón a todo color

La emisión ha sido autorizada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y figura en el Boletín Oficial del Estado como homenaje al 90 aniversario del nacimiento de Ibáñez, fallecido en 2023. El objetivo no es poner en circulación monedas para pagar en comercios, sino lanzar piezas conmemorativas destinadas al coleccionismo. La colección está prevista para el segundo cuatrimestre de 2026 y busca reconocer la huella del dibujante barcelonés en la cultura popular española.

PI STUDIO

La serie estará formada por nueve monedas diferentes, fabricadas en cobre recubierto de plata de 999 milésimas. Cada una estará dedicada a uno de los grandes iconos del universo Ibáñez y de la Escuela Bruguera. Además de Mortadelo y Filemón, aparecerán el Profesor Bacterio, Ofelia, el Superintendente Vicente, Rompetechos, el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio. En una de las caras figurará un autorretrato del historietista junto a su firma y el nombre de España; en la otra, los personajes aparecerán a todo color sobre un diseño inspirado en el lenguaje visual del cómic.

1,5 euros

El detalle que más curiosidad está generando es su valor facial: 1,5 euros. Sin embargo, conviene aclarar que estas monedas no están pensadas para comprar el pan ni para pagar un café. Son monedas de colección, con una tirada máxima de 10.000 unidades por pieza, y su precio oficial de venta será de 23,97 euros cada una.

El precedente invita a pensar que la colección puede agotarse rápido. En 2021, coincidiendo con el 85 aniversario del nacimiento de Francisco Ibáñez, se lanzó una serie similar que tuvo una gran acogida entre coleccionistas y seguidores del autor. Algunas de aquellas piezas, que salieron al mercado por precios mucho más bajos, se han revalorizado después en plataformas y tiendas especializadas. Los expertos del sector suelen señalar que las monedas vinculadas a personajes muy populares, y especialmente las de Mortadelo, tienden a despertar más demanda.

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Cómo conseguir las monedas de Ibáñez

Quienes quieran hacerse con estas monedas deberán estar atentos a los canales habituales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La venta se realizará previsiblemente a través de la tienda online oficial de la FNMT, en su tienda física de Madrid y mediante establecimientos especializados en numismática, que suelen gestionar reservas para clientes habituales. Más allá del posible valor de reventa, la colección funciona como un homenaje institucional a Francisco Ibáñez y a unos personajes que forman parte de la memoria sentimental de España. Mortadelo y Filemón saltan así de las viñetas al metal, con una emisión que mezcla humor, nostalgia y coleccionismo.