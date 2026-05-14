Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Preacuerdo EducaciónMigrante detenidoEnrique RiquelmeCrevillentino farosCrucero confinadoTormentas viernes
instagramlinkedin

Parece una broma pero es verdad: España acuñará monedas de 1,5 euros con la cara de Mortadelo y Filemón

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lanzará una colección limitada dedicada a Francisco Ibáñez y sus personajes más famosos, con piezas pensadas para coleccionistas

España acuñará monedas de 1,5 euros de Mortadelo y Filemón: el homenaje que parece una broma, pero es real

España acuñará monedas de 1,5 euros de Mortadelo y Filemón: el homenaje que parece una broma, pero es real

PI Studio

Patricia Páramo

Los aficionados a la numismática están de enhorabuena. España volverá a lanzar una emisión especial de monedas de colección, una de esas series que no tardan en despertar el interés de quienes buscan piezas singulares, tiradas reducidas y diseños vinculados a la cultura popular. En este caso, llama todavía más la atención por la temática: el tebeo español.

Y es que esta no será una emisión cualquiera. La nueva colección tiene todos los ingredientes para convertirse en objeto de deseo: valor simbólico, nostalgia, tirada limitada y personajes reconocibles por varias generaciones. Aunque a primera vista pueda parecer una broma propia de las páginas de una historieta, España acuñará monedas de 1,5 euros con Mortadelo y Filemón y otros personajes creados por Francisco Ibáñez.

Mortadelo y Filemón a todo color

La emisión ha sido autorizada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y figura en el Boletín Oficial del Estado como homenaje al 90 aniversario del nacimiento de Ibáñez, fallecido en 2023. El objetivo no es poner en circulación monedas para pagar en comercios, sino lanzar piezas conmemorativas destinadas al coleccionismo. La colección está prevista para el segundo cuatrimestre de 2026 y busca reconocer la huella del dibujante barcelonés en la cultura popular española.

Adiós a las monedas falsas de un euro

Adiós a las monedas falsas de un euro

PI STUDIO

La serie estará formada por nueve monedas diferentes, fabricadas en cobre recubierto de plata de 999 milésimas. Cada una estará dedicada a uno de los grandes iconos del universo Ibáñez y de la Escuela Bruguera. Además de Mortadelo y Filemón, aparecerán el Profesor Bacterio, Ofelia, el Superintendente Vicente, Rompetechos, el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio. En una de las caras figurará un autorretrato del historietista junto a su firma y el nombre de España; en la otra, los personajes aparecerán a todo color sobre un diseño inspirado en el lenguaje visual del cómic.

1,5 euros

El detalle que más curiosidad está generando es su valor facial: 1,5 euros. Sin embargo, conviene aclarar que estas monedas no están pensadas para comprar el pan ni para pagar un café. Son monedas de colección, con una tirada máxima de 10.000 unidades por pieza, y su precio oficial de venta será de 23,97 euros cada una.

El precedente invita a pensar que la colección puede agotarse rápido. En 2021, coincidiendo con el 85 aniversario del nacimiento de Francisco Ibáñez, se lanzó una serie similar que tuvo una gran acogida entre coleccionistas y seguidores del autor. Algunas de aquellas piezas, que salieron al mercado por precios mucho más bajos, se han revalorizado después en plataformas y tiendas especializadas. Los expertos del sector suelen señalar que las monedas vinculadas a personajes muy populares, y especialmente las de Mortadelo, tienden a despertar más demanda.

Noticias relacionadas

Cómo conseguir las monedas de Ibáñez

Quienes quieran hacerse con estas monedas deberán estar atentos a los canales habituales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La venta se realizará previsiblemente a través de la tienda online oficial de la FNMT, en su tienda física de Madrid y mediante establecimientos especializados en numismática, que suelen gestionar reservas para clientes habituales. Más allá del posible valor de reventa, la colección funciona como un homenaje institucional a Francisco Ibáñez y a unos personajes que forman parte de la memoria sentimental de España. Mortadelo y Filemón saltan así de las viñetas al metal, con una emisión que mezcla humor, nostalgia y coleccionismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
  2. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  3. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  4. El aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo y programa 16 millones de asientos para la temporada alta
  5. El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
  6. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante
  7. Vanadi Coffee se quema con el bitcoin: duplica pérdidas y su acción se hunde un 99%
  8. La Ruta del Vino de Alicante coge vuelo con más de 50.000 visitantes

Parece una broma pero es verdad: España acuñará monedas de 1,5 euros con la cara de Mortadelo y Filemón

Parece una broma pero es verdad: España acuñará monedas de 1,5 euros con la cara de Mortadelo y Filemón

Ya ha entrado en vigor el nuevo copago farmacéutico: esto es lo que pagarás ahora por tus medicamentos

Ya ha entrado en vigor el nuevo copago farmacéutico: esto es lo que pagarás ahora por tus medicamentos

Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos

Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos

¿Qué fue de Chico Crypto? El influencer al que le pudo la fama (y el criptoinvierno) ha vuelto

¿Qué fue de Chico Crypto? El influencer al que le pudo la fama (y el criptoinvierno) ha vuelto

Hacienda devuelve hasta 100 euros en la Renta por tener mascota: perros, gatos y otros animales si vives en ciertos lugares

Hacienda devuelve hasta 100 euros en la Renta por tener mascota: perros, gatos y otros animales si vives en ciertos lugares

Niño Becerra advierte sobre el futuro de las pensiones en España: "Habrá caídas muy significativas"

Niño Becerra advierte sobre el futuro de las pensiones en España: "Habrá caídas muy significativas"

La Seguridad Social lo confirma: este es el tiempo que tarda en aprobar la pensión de jubilación

La Seguridad Social lo confirma: este es el tiempo que tarda en aprobar la pensión de jubilación

Ya ha entrado en vigor y tienes que darte prisa: la ayuda de 2.700 euros para estudiantes que se acabará muy pronto

Ya ha entrado en vigor y tienes que darte prisa: la ayuda de 2.700 euros para estudiantes que se acabará muy pronto
Tracking Pixel Contents