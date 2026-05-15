Ya es oficial: el cambio de Bizum que afectará a millones de compradores en España llega en 3 días

El pago con el móvil se ha convertido en uno de los gestos más habituales en el día a día de millones de consumidores. Sacar la tarjeta, introducir el PIN o llevar efectivo encima ha dejado de ser imprescindible para muchas compras. En ese escenario, Bizum prepara ahora uno de los cambios más relevantes desde su nacimiento: pasar de ser una herramienta para enviar dinero entre particulares a convertirse en una opción de pago presencial en tiendas físicas.

Bizum se ha consolidado en España como una plataforma de uso masivo para enviar y recibir dinero de forma inmediata, dividir gastos, pagar compras online o abonar determinados servicios. Su salto al comercio físico pretende aprovechar esa familiaridad para competir en un terreno dominado hasta ahora por las tarjetas bancarias. El cambio, eso sí, no supondrá que todos los españoles puedan utilizarlo en cualquier establecimiento desde el primer minuto: el despliegue empezará el 18 de mayo, pero será progresivo.

A partir del 18 de mayo

A partir de esa fecha, Bizum comenzará a activar los pagos presenciales en comercios físicos en España mediante tecnología NFC, la misma que se utiliza en los pagos contactless. El cliente no tendrá que introducir su número de teléfono ni escanear un código QR en cada compra, sino que podrá acercar el móvil al datáfono del establecimiento y completar la operación de una forma parecida a como hoy se paga con una tarjeta digitalizada. La diferencia principal estará en el recorrido del dinero: en lugar de apoyarse necesariamente en los circuitos tradicionales de tarjetas, la operación funcionará como un pago de cuenta a cuenta vinculado al usuario de Bizum. CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter figuran entre las entidades más avanzadas para arrancar esta primera fase.

El sistema podrá utilizarse desde la aplicación bancaria de cada entidad o mediante Bizum Pay, una cartera digital específica diseñada para esta nueva etapa. No obstante, la disponibilidad no será idéntica para todos los usuarios desde el día de inicio.

Para los consumidores, la principal ventaja será la comodidad. En lugar de depender de una tarjeta física o de tenerla cargada en un monedero móvil, bastará con operar desde el entorno bancario habitual o desde Bizum Pay para validar la compra.

Para los comercios, el interés está en la rapidez del cobro y en la posibilidad de incorporar una alternativa española a los sistemas de pago dominantes. En los pagos con tarjeta puede haber procesos de liquidación posteriores, mientras que Bizum plantea un ingreso prácticamente inmediato para el establecimiento. Esa liquidez puede resultar especialmente atractiva para pequeños negocios, bares, restaurantes, autónomos o tiendas con muchas operaciones de bajo importe a lo largo del día. Sin embargo, el nuevo sistema no será necesariamente gratuito para los establecimientos. Las comisiones dependerán de cada entidad, un punto que ya genera dudas entre comerciantes y asociaciones del sector.

El movimiento también tiene una lectura estratégica para la banca española. Al llevar Bizum al datáfono, las entidades buscan reducir la dependencia de grandes intermediarios internacionales como Visa o Mastercard en una parte de los pagos presenciales. La plataforma ya tenía presencia en el comercio electrónico, donde el comprador selecciona Bizum, introduce su teléfono y valida la operación en su banco. También se ha utilizado en pagos con QR, especialmente conocidos en Loterías y Apuestas del Estado. Pero el salto al pago sin contacto en tiendas físicas supone un cambio de escala: coloca a Bizum en el mismo gesto de compra que hoy ocupan las tarjetas y los monederos digitales.

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El aterrizaje de Bizum en las tiendas físicas no eliminará de golpe las tarjetas ni el efectivo, pero sí abre una nueva etapa en los pagos cotidianos en España. La fecha ya está marcada, aunque la verdadera prueba llegará en los próximos meses: que el sistema funcione sin fricciones, que los comercios lo adopten y que los usuarios lo incorporen a su rutina diaria.