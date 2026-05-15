Las criptomonedas vuelven a mugir: Bitcoin firma su mejor mes en un año y el mercado supera los 2,2 billones de euros

El mercado cripto ha vuelto a dar una señal de fuerza. La capitalización total de las criptomonedas superó en abril los 2,6 billones de dólares, unos 2,2 billones de euros, tras crecer un 8% mensual, según el último informe de Binance Research.

El dato es relevante porque llega después de meses en los que el sector ha combinado dos fuerzas opuestas: por un lado, una entrada cada vez más clara de capital institucional; por otro, riesgos técnicos y geopolíticos que siguen recordando que las criptomonedas no han dejado de ser un mercado volátil.

El principal motor fue Bitcoin. La mayor criptomoneda cerró abril con una subida del 12,1%, su mejor mes en el último año, y volvió a situarse por encima de los 80.000 dólares. En un mercado donde Bitcoin sigue actuando como termómetro de confianza, ese movimiento arrastró al conjunto del sector.

Binance Research atribuye parte del repunte a una mejora del sentimiento inversor tras el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán. En cripto, la geopolítica pesa más de lo que algunos admiten: cuando baja la tensión, los inversores suelen recuperar apetito por activos de riesgo.

Pero la explicación de fondo es más estructural. Las entradas en ETF de Bitcoin casi duplicaron en abril las del mes anterior y alcanzaron unos 1.970 millones de dólares, alrededor de 1.685 millones de euros. Es decir, no sólo vuelve el pequeño inversor: también lo hace el dinero institucional, que está entrando por vehículos regulados y más fáciles de encajar en carteras tradicionales.

El gran cambio del ciclo actual

Ahí está uno de los grandes cambios del ciclo actual. Bitcoin ya no depende únicamente de exchanges, usuarios cripto o narrativas de redes sociales. Los ETF han abierto una vía de exposición más cómoda para gestoras, asesores y grandes patrimonios. Eso no elimina la volatilidad, pero cambia la profundidad del mercado.

El informe también apunta a otro fenómeno relevante: la infraestructura onchain empieza a ofrecer a inversores minoristas acceso continuo a mercados y activos que antes estaban reservados casi exclusivamente al capital institucional. Negociación, emisión, liquidación o custodia sobre blockchain pueden convertirse en una de las grandes líneas de crecimiento del sector si logran combinar eficiencia, seguridad y regulación.

Pero el mes no fue limpio. Abril dejó una advertencia seria en DeFi. Las pérdidas por vulnerabilidades y ataques alcanzaron los 635,24 millones de dólares, unos 543 millones de euros, casi 3,8 veces más que todo lo perdido durante el primer trimestre de 2026.

Proteger el capital

Ese dato matiza cualquier lectura eufórica. El mercado sube, Bitcoin recupera fuerza y entra dinero institucional, pero las finanzas descentralizadas siguen mostrando un problema estructural: cuando un protocolo falla, el dinero puede desaparecer en minutos.

El director de Binance España y Portugal, Javier García de la Torre, sostiene que superar los 2,6 billones de dólares y el buen comportamiento mensual de Bitcoin reflejan una “convicción sostenida en los activos digitales”.

La lectura es razonable, pero incompleta si se mira sólo desde el precio. La verdadera prueba para el mercado cripto no es únicamente volver a crecer, sino hacerlo sin repetir errores conocidos: exceso de apalancamiento, promesas de rentabilidad fácil, protocolos mal auditados y una confianza ciega en narrativas de moda.

Abril deja, por tanto, dos titulares a la vez. El primero: el dinero vuelve al ecosistema cripto y Bitcoin recupera liderazgo. El segundo: el sector todavía tiene que demostrar que puede proteger mejor el capital que atrae.