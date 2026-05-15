Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Herido TRAMManifestación profesoresCaso BañoTormentas viernesVirus en crucerosListeria queso
instagramlinkedin

¿Dejarías que la herencia de tus padres acabe en la familia de tu pareja? La notaria María Cristina Clemente explica cómo evitarlo

Las personas sin hijos pueden realizar dos trámites para asegurarse de que sus bienes sigan en la familia

Herencias sin dramas: los errores que debes evitar según este experto en finanzas

Herencias sin dramas: los errores que debes evitar según este experto en finanzas

Herencias sin dramas: los errores que debes evitar según este experto en finanzas / Eva Abril

Patricia Páramo

Muchas parejas que no tienen hijos creen que, si uno fallece, el reparto de los bienes será algo sencillo y justo. Sin embargo, la realidad legal en España puede ser diferente a lo que imaginan. La notaria María Cristina Clemente Buendía explica un escenario muy habitual que puede hacer que una herencia termine en manos de la familia política, en lugar de quedarse en la familia de origen del fallecido.

El mecanismo legal que lo provoca es simple: si una pareja sin hijos se nombra heredera mutuamente, cuando fallece uno de ellos, el otro hereda todo, incluidos bienes que proceden de la familia del primero, como propiedades heredadas de sus padres. Cuando esa segunda persona fallece, los herederos serán sus propios familiares, no los del primer fallecido. Así, por ejemplo, una casa de los padres de uno puede acabar en manos de cuñados o sobrinos políticos.

Dos opciones legales

Si no quieres que esto ocurra, la notaria señala que existen dos opciones legales para evitarlo. La primera es dejar directamente los bienes a los familiares que elijas —hermanos, sobrinos u otros—, de modo que nunca pasen a la pareja. Esto asegura que esos bienes se mantengan siempre en tu familia, pero puede implicar que tu pareja no tenga acceso a ellos en vida.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas.

¿Dejarías que tu herencia acabe en la familia de tu pareja? Una notaria explica cómo evitarlo / PIXABAY

La segunda opción es más flexible: dejar los bienes a tu pareja, pero con una condición clara en el testamento. Esa condición es que, cuando tu pareja fallezca, esos bienes pasen automáticamente a los familiares que tú hayas designado. Es una forma de proteger tanto a tu pareja durante su vida como a tu familia a largo plazo.

Este mecanismo recibe el nombre de sustitución fideicomisaria. Con él, se puede decidir si el heredero inicial (la pareja) conservará los bienes en beneficio de los herederos finales o si podrá venderlos únicamente en caso de necesidad justificada. Esta fórmula está reconocida por el Código Civil y ofrece seguridad jurídica, siempre que se redacte correctamente en el testamento.

Noticias relacionadas y más

La notaria subraya que este punto es especialmente importante cuando se trata de bienes con un valor sentimental o patrimonial significativo, como una vivienda familiar, una finca rústica o una colección de objetos heredada de generaciones anteriores. Sin esta previsión, esos bienes pueden acabar fuera del círculo familiar original sin que haya posibilidad de recuperarlos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
  2. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  3. Port Hotels abre su rascacielos hotelero en Benidorm el 19 de mayo
  4. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  5. El aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo y programa 16 millones de asientos para la temporada alta
  6. El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
  7. Masymas busca 300 trabajadores para este verano
  8. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante

María Cristina Clemente, notaria, alerta sobre una práctica muy común: "Aquí Hacienda suele ver una donación encubierta"

María Cristina Clemente, notaria, alerta sobre una práctica muy común: "Aquí Hacienda suele ver una donación encubierta"

María Cristina Clemente, notaria: "No hay atajos ni fondos mágicos que escapen de la galaxia tributaria"

María Cristina Clemente, notaria: "No hay atajos ni fondos mágicos que escapen de la galaxia tributaria"

María Cristina Clemente, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

María Cristina Clemente, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

¿Dejarías que la herencia de tus padres acabe en la familia de tu pareja? La notaria María Cristina Clemente explica cómo evitarlo

¿Dejarías que la herencia de tus padres acabe en la familia de tu pareja? La notaria María Cristina Clemente explica cómo evitarlo

Ya es oficial: las ayudas al carnet de conducir que debes revisar antes de apuntarte a la autoescuela

Ya es oficial: las ayudas al carnet de conducir que debes revisar antes de apuntarte a la autoescuela

Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así

Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así

Ya es oficial: el cambio de Bizum que afectará a millones de compradores en España llega en 3 días

Ya es oficial: el cambio de Bizum que afectará a millones de compradores en España llega en 3 días

Los economistas coinciden: estos son los jubilados que no tendrán que presentar la declaración de la Renta este año

Los economistas coinciden: estos son los jubilados que no tendrán que presentar la declaración de la Renta este año
Tracking Pixel Contents