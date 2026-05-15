Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así

El dinero en efectivo sigue formando parte de la vida diaria de muchos ciudadanos, aunque los pagos con tarjeta, el móvil y las transferencias inmediatas hayan ganado terreno en los últimos años. Sacar dinero del cajero continúa siendo una operación normal y legal. Sin embargo, cuando las cantidades empiezan a ser elevadas, aparecen dudas frecuentes: si Hacienda puede pedir explicaciones, si el banco está obligado a avisar o si existe una multa automática por retirar dinero de la propia cuenta.

En España no hay un límite general que impida sacar efectivo del banco si hay saldo suficiente, pero sí existen obligaciones de identificación, comunicación y prevención del fraude que pueden hacer que determinadas operaciones queden bajo la lupa de las entidades y de la Agencia Tributaria.

Así, retirar dinero del cajero no supone por sí solo cometer una infracción. El Banco de España recuerda que las entidades deben entregar la cantidad solicitada siempre que haya saldo en la cuenta, aunque pueden pedir al cliente que avise con antelación si se trata de una suma elevada y la oficina o el servicio no dispone de efectivo suficiente en ese momento. Además, el banco puede exigir que el cliente se identifique en operaciones en efectivo y debe hacerlo necesariamente cuando el importe sea igual o superior a 1.000 euros. Ese control no equivale a una multa, sino a una medida de identificación y prevención.

3.000 euros

A partir de ahí entra en juego otra cifra que conviene tener presente: los 3.000 euros. Según el Banco de España, las entidades financieras están obligadas a informar a la Administración Tributaria de determinados movimientos en efectivo, entre ellos ingresos y retiradas que superen los 3.000 euros. Esto tampoco significa que Hacienda vaya a sancionar automáticamente al contribuyente, pero sí que la operación puede quedar registrada y ser revisada si resulta poco habitual, si se repite con frecuencia o si no encaja con la actividad económica y los ingresos declarados por la persona.

Controles fiscales

Por eso es importante no confundir los límites internos del banco con los controles fiscales. Muchas entidades fijan topes diarios de retirada en cajeros por motivos de seguridad, por ejemplo para reducir el riesgo en caso de robo, pérdida de tarjeta o fraude digital. Esos límites pueden variar según el banco, el tipo de tarjeta o la configuración del cliente, y en muchos casos se pueden modificar desde la aplicación, por teléfono o en la oficina. No son una prohibición de Hacienda. Si una persona necesita retirar más efectivo, puede solicitarlo a su entidad, aunque lo prudente es pedir justificante y conservar documentación que explique el origen y el destino del dinero.

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Pagar en efectivo

También conviene separar dos situaciones que a menudo se mezclan: sacar efectivo y pagar en efectivo. Retirar 1.000, 2.000 o incluso más euros del banco no es ilegal por sí mismo. Lo que sí está limitado es utilizar dinero en metálico para determinadas operaciones. La Agencia Tributaria recuerda que no pueden pagarse en efectivo operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros cuando alguna de las partes actúa como empresario o profesional.