Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Herido TRAMManifestación profesoresCaso BañoTormentas viernesVirus en crucerosListeria queso
instagramlinkedin

María Cristina Clemente, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

La experta en herencias y testamentos aclara cómo está la legislación sobre este aspecto que preocupa a muchas parejas que no están casadas

María Cristina Clemente, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

María Cristina Clemente, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

¿Estás pensando en escribir tu testamento?: esta es la mejor opción / Eva Abril

Patricia Páramo

Muchas personas creen que, al formalizar una pareja de hecho, su relación queda protegida legalmente de la misma manera que un matrimonio. Pero si pensamos en lo que ocurre con la herencia cuando uno de los miembros fallece, la realidad legal en España es bien distinta. Según explica la notaria María Cristina Clemente, en la mayoría de los casos la pareja sobreviviente no tiene derecho automático a heredar, a menos que exista un testamento que lo disponga claramente.

En el territorio español donde rige el derecho común, es decir, el regulado por el Código Civil, los miembros de una pareja de hecho no son considerados herederos forzosos. Esto significa que, si una persona fallece sin haber hecho testamento, su pareja de hecho no recibirá nada de la herencia. En términos legales, se les considera extraños a efectos sucesorios, y todo el patrimonio se distribuirá entre los herederos legales (hijos, padres, hermanos…).

Cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa

La ausencia de una Ley estatal de Familias hace que cada Comunidad Autónoma regule de forma independiente las uniones de hecho. Por ejemplo, en Cataluña, Navarra o País Vasco, sí existen algunas protecciones legales para estas parejas, aunque no siempre equiparables a las de un matrimonio. Pero en el resto del país, especialmente en regiones bajo derecho común, la única forma de garantizar que tu pareja heredará algo es mediante la redacción de un testamento.

Qué heredero tiene más prioridad en la herencia si no hay testamento.

¿Cuánto puede recibir tu pareja de hecho con testamento? / SERVICIO ESPECIAL

¿Cuánto puede recibir tu pareja de hecho con testamento?

La notaria María Cristina Clemente Buendía aclara que, incluso si haces testamento, la ley limita la parte de tu herencia que puedes dejar a tu pareja de hecho. Esto depende de tu situación familiar en el momento del fallecimiento:

  1. Si no tienes hijos pero viven tus padres, tu pareja de hecho podrá recibir la mitad de la herencia. En cambio, si estuvierais casados, recibiría dos terceras partes.
  2. Si tienes hijos, solo puedes dejar a tu pareja una tercera parte de la herencia.
  3. Si no tienes hijos ni padres vivos, entonces sí puedes dejarle el 100% del patrimonio.

Por tanto, incluso con testamento, las limitaciones legales afectan a la distribución de bienes cuando hay herederos forzosos como hijos o ascendientes.

@notariabuendia 💔 ¿Has formalizado tu #parejadehecho y piensas que tu pareja heredaría como si estuvierais casados? En la mayor parte de España, la respuesta es no. A falta de una Ley estatal de Familias 👨‍👩‍👧, cada #ComunidadAutónoma ♬ sonido original - notariabuendia

Ante esta realidad, redactar un testamento se convierte en un acto esencial para proteger a tu pareja de hecho. No basta con haber formalizado la unión ante el registro correspondiente. Sin un testamento, la ley no reconocerá derechos sucesorios a la pareja. El testamento permite designar a tu pareja como heredera de la parte de libre disposición y, además, prever otras medidas de protección como el usufructo de la vivienda habitual o legados específicos.

Noticias relacionadas y más

Muchas parejas confunden la inscripción en el registro de parejas de hecho con los derechos del matrimonio, pero son figuras legales diferentes. Mientras que el matrimonio otorga derechos automáticos en herencia, pensiones o decisiones médicas, la pareja de hecho requiere de planificación legal previa. No tomar medidas puede dejar a tu pareja en una situación de total desprotección, incluso aunque hayáis convivido durante años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
  2. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  3. Port Hotels abre su rascacielos hotelero en Benidorm el 19 de mayo
  4. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  5. El aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo y programa 16 millones de asientos para la temporada alta
  6. El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
  7. Masymas busca 300 trabajadores para este verano
  8. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante

María Cristina Clemente, notaria: "No hay atajos ni fondos mágicos que escapen de la galaxia tributaria"

María Cristina Clemente, notaria: "No hay atajos ni fondos mágicos que escapen de la galaxia tributaria"

María Cristina Clemente, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

María Cristina Clemente, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

¿Dejarías que la herencia de tus padres acabe en la familia de tu pareja? La notaria María Cristina Clemente explica cómo evitarlo

¿Dejarías que la herencia de tus padres acabe en la familia de tu pareja? La notaria María Cristina Clemente explica cómo evitarlo

Ya es oficial: las ayudas al carnet de conducir que debes revisar antes de apuntarte a la autoescuela

Ya es oficial: las ayudas al carnet de conducir que debes revisar antes de apuntarte a la autoescuela

Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así

Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así

Ya es oficial: el cambio de Bizum que afectará a millones de compradores en España llega en 3 días

Ya es oficial: el cambio de Bizum que afectará a millones de compradores en España llega en 3 días

Los economistas coinciden: estos son los jubilados que no tendrán que presentar la declaración de la Renta este año

Los economistas coinciden: estos son los jubilados que no tendrán que presentar la declaración de la Renta este año

Las criptomonedas vuelven a mugir: Bitcoin firma su mejor mes en un año y el mercado supera los 2,2 billones de euros

Las criptomonedas vuelven a mugir: Bitcoin firma su mejor mes en un año y el mercado supera los 2,2 billones de euros
Tracking Pixel Contents