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Ignacio Solsona, abogado: “Las cotizaciones son muy importantes de cara a las futuras prestaciones”

La cotización durante el paro o el subsidio para mayores de 52 años son claves para evitar que la pensión de jubilación disminuya de forma significativa

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Lucía Feijoo Viera

Alejandro Navarro

En el momento de solicitar la jubilaciónel tiempo de cotización tiene un papel fundamental. En algunos casos, la pensión de jubilación puede mejorar de forma significativa si la persona ha podido sumar meses, o incluso años extra a su cálculo total de cotización.

En este sentido, los años cotizados se puede volver un quebradero de cabeza para muchos, especialmente cuando se acerca el momento de jubilarse. Por ello, el abogado Ignacio Solsona nos desvela algunas estrategias para poder sumar años a la Seguridad Social y, con ello, evitar que nuestra pensión disminuya.

La importancia del paro y el subsidio para mayores de 52 años

Solsona asegura que "las cotizaciones son muy importantes de cara a las futuras prestaciones", sobre todo en las de jubilación. Por un lado, una persona en situación de paro puede seguir cotizando mientras recibe la prestación por desempleo.

Por otro lado, el subsidio para mayores de 52 años también es una ayuda clave para las personas que están cerca de la jubilación y necesitan seguir acumulando años cotizados. El objetivo del subsidio es que la cotización no se vea afectada, compensando la dificultad de muchas personas mayores para acceder al mercado laboral.

Otras alternativas para aumentar el tiempo de cotización

El convenio especial con la Seguridad puede incluso tener efectos positivos, ya que permite continuar cotizando de forma voluntaria, a través de dos métodos: uno de pago y otro gratuito. El experto jurídico señala la rentabilidad que puede tener pagar un convenio, más que retrasar la jubilación.

Entre otras alternativas, Solsona señala el reconocimiento de periodos como el servicio militar o los días por parto. Además, asegura que se pueden acumular cotizaciones de otros países, siempre que estos tengan convenio con España.

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En todo caso, el actual sistema de pensiones queda a la espera de su futura modificación en 2027. De este modo, la edad ordinaria de jubilación se ampliaría hasta los 67 años, con la única opción de jubilarse con 65 años si se demuestran 38 años y 6 meses de cotización.

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