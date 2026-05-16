Hacienda mandará cartas a los contribuyentes a partir de mediados de mayo que hayan cometido errores en su declaración

Durante este mes, casi ocho millones de contribuyentes han presentado su declaración de la Renta 2026. Como en anteriores campañas, la Agencia Tributaria enviará cartas a partir de mediados de mayo a todos los ciudadanos que hayan modificado la información automática.

En esta campaña, los ciudadanos tienen desde el pasado 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su declaración sobre el ejercicio de 2025. Además, a partir del 6 de mayo ya se puede realizar el trámite por vía telefónica.

Hacienda ha informado que enviará una carta a los contribuyentes que hayan cambiado alguno de los datos aportados por la AEAT, "a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria".

Esta notificación se suele realizar de manera habitual cada año. En esta ocasión, el organismo tiene previsto enviar alrededor de 130.000 cartas. La comunicación informa a los ciudadanos sobre posibles errores u omisiones, y cómo pueden rectificarlos antes de la comprobación.

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

El objetivo de esta medida es evitar la posible corrección de la Renta. Por este motivo, la Agencia Tributaria invita a los contribuyentes que subsanen cualquier error u omisión de forma voluntaria.

En el comunicado de prensa, la entidad indica que "si el contribuyente entiende que su declaración es correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa".

Hasta el 6 de mayo de 2026, la Agencia Tributaria ha hecho la devolución de 3.147 millones de euros a más de 4.494.000 contribuyentes en el primer mes de campaña. Es decir, ya se han abonado el 70,9% de las devoluciones y un 58% de los importes solicitados.

En este periodo, se han presentado más de 7,9 millones declaraciones. De las mismas, 1,17 millones tienen como resultado pagar a Hacienda y 6,3 millones han solicitado el retorno de las cantidades retenidas en exceso.