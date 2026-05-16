Alemania estudia modificar la jornada laboral de ocho horas diarias por 48 horas a la semana

Por regla general, la jornada laboral de ocho horas se ha convertido en una práctica común en el mercado laboral europeo. De esta forma se fija un horario máximo de tiempo para el trabajador, que se aplica de forma diaria, a lo largo de la semana.

Sin embargo, Alemania se está planteando aplicar un cambio importante a la normativa actual de empleo. La intención sería flexibilizar este horario, eliminando la jornada diaria, y sustituirla por la jornada semanal.

Pasar de ocho horas diarias a 48 horas semanales

Según confirma los periódicos alemanes, este proyecto de ley llegará en junio de 2026. A su vez, esta nueva medida no pretende modificar el número de horas trabajadas, sino repartirlas a lo largo de la semana.

De esta forma, en vez de tener en cuenta la jornada de ocho horas al día, se introduciría la jornada de 48 horas por semana. La idea sería simplificar el cálculo total de horas trabajadas, por lo que la cantidad semanal no debería superar el máximo establecido.

Esta modificación da la posibilidad de hacer menos horas en un día, a cambio de recuperar esas horas en otro. Por ello, la única condición sería alcanzar este límite de las 48 horas semanales. Esta medida pretende hacer más flexibles las jornadas y facilitar la conciliación familiar.

La medida genera críticas entre los sindicatos alemanes

Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Jornada Laboral alemana establece que ningún empleado debe trabajar más de las ocho diarias, e incluso diez horas en días puntuales.

La condición sería que la media de los últimos seis meses no supere las ocho horas diarias. En este caso, el límite máximo para la jornada laboral semanal, incluyendo horas extra, correspondería a las 48 horas.

Frente a esta medida, los sindicatos alemanes han mostrado su descontento. Yasmin Fahimi, presidenta de la Confederación Sindical Alemana (DGB), ha asegurado que "estamos viendo intentos de cuestionar la jornada laboral de ocho horas o de socavar los sistemas de seguridad social".

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A su vez, los expertos señalan que, sin un convenio colectivo fuerte, los trabajadores quedan vulnerables frente a jornadas cada vez más largas. En este sentido, la protección real no dependería tanto del total semanal, sino más bien del control de lo que ocurre en el día a día.