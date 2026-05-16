Estos son los trabajadores que no cobrarán la paga extra de junio según la ley
El artículo 31 del estatuto asegura que las gratificaciones extraordinarias se pueden prorratear en las doce mensualidades
Oriol García Dot
La mayor parte de los trabajadores de las empresas de España dan por hecho que van a recibir una paga extra en verano. La realidad es que en muchos casos sí se da esta circunstancia, pero no es algo seguro y así lo explica el Estatuto de los Trabajadores.
Para empezar, el Estatuto de los Trabajadores explica que "se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo".
Además, este estatuto prohíbe a las empresas pagar una cantidad inferior a la que se determine como salario mínimo interprofesional. También advierte que "no tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, Seguridad Social o despidos".
Dos pagas extra al año
Por lo que respecta a las pagas extras, el artículo 31 de la ley determina que "el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente, se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones".
De esta manera, el Gobierno español solo declara como obligatoria la paga extra que coincide con las fiestas de Navidad. Aunque muchas empresas elijan verano para dar la segunda gratificación extraordinaria, en ningún caso es obligatorio y depende de cada empresa.
Paga prorrateada
Además, el estatuto afirma que "podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades". Con esto, se advierte a los trabajadores que esa segunda paga extra podrá dividirse en pequeñas cantidades durante las 12 pagas mensuales del año, siempre y cuando quede acordado en el convenio colectivo.
Por tanto, es importante informarse correctamente de las políticas de cada empresa para saber si vas a recibir una paga extra durante el verano, o si ya las has recibido de forma segmentada durante todo el año laboral.
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