Estos son los cinco errores que debes evitar si estás de baja médica según el abogado Ignacio de la Calzada

Estar de baja médica no significa desconectar por completo de las obligaciones laborales. La incapacidad temporal protege al trabajador cuando una enfermedad o accidente le impide trabajar, pero también exige cumplir una serie de normas básicas.

El abogado laborista, Ignacio de la Calzada, explica cómo evitar pérdidas de dinero, conflictos con la empresa e incluso sanciones.

Cinco claves para no complicarte durante una baja médica

Cada año, miles de trabajadores pasan por una situación de incapacidad temporal. La Seguridad Social define esta prestación como un subsidio diario que cubre la pérdida de ingresos mientras la persona no puede trabajar por motivos de salud.

El primer consejo parece obvio, pero es uno de los más importantes. El abogado, conocido en redes sociales como @un_tio_legal defiende que debes comunicar la baja a la empresa cuanto antes. Aunque los partes médicos se transmiten de forma telemática al INSS, conviene avisar a la empresa para evitar malentendidos, justificar la ausencia y facilitar la organización interna. La baja debe estar correctamente reconocida por los servicios médicos, ya que el parte se expide tras el reconocimiento del trabajador.

La segunda clave es no faltar a las revisiones. Si la mutua o el organismo correspondiente cita al trabajador, debe acudir. No presentarse sin causa justificada puede traer problemas serios. La normativa permite suspender de forma cautelar el pago del subsidio cuando el trabajador no comparece a un reconocimiento médico, aunque existe un plazo para justificar la ausencia.

Un detective en el green: cuando vigilar una baja médica sale caro / Notebooklm

El tercer punto afecta directamente al bolsillo: revisar el convenio colectivo. La prestación pública no siempre equivale al salario completo. En una baja por enfermedad común o accidente no laboral, la cuantía general es del 60% de la base reguladora desde el cuarto día hasta el vigésimo, y del 75% a partir del día 21.

En accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% desde el día siguiente a la baja. Sin embargo, algunos convenios mejoran estas cantidades y pueden complementar hasta el 100% del salario.

La cuarta recomendación es actuar con prudencia durante la baja. No todas las actividades están prohibidas, pero sí aquellas que sean incompatibles con la dolencia, retrasen la recuperación o demuestren que la persona puede trabajar. Por ejemplo, una baja por lesión de espalda no se vive igual que una baja por ansiedad o por una operación. Lo importante es que cualquier actividad sea coherente con el motivo médico de la incapacidad.

PI STUDIO

La quinta clave llega cuando se recibe el alta. Si el médico da el alta, la baja termina con efectos del día siguiente, y eso implica que el trabajador debe reincorporarse a su puesto cuando el alta produce efectos. Así lo recoge el Real Decreto 625/2014, que regula la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal durante los primeros 365 días.

Esto es lo que debe tener claro el trabajador

Una baja médica no es una situación de vacaciones ni un permiso libre. Es una protección para recuperarse, pero exige cumplir citas, informar correctamente, seguir las indicaciones médicas y conocer qué salario corresponde en cada caso.

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También obliga a volver al trabajo cuando llega el alta, salvo que se impugne por los cauces previstos. Conservar justificantes, revisar el convenio y consultar cualquier duda con la empresa, la mutua o un profesional laboralista puede marcar la diferencia entre una baja tranquila y un problema difícil de resolver.