Juanma Lorente, abogado laboralista: “Piensa mal y acertarás: graba las reuniones importantes”

Una cita con un jefe, una charla con Recursos Humanos, una reunión con un compañero o una conversación tensa en mitad de un conflicto laboral pueden acabar teniendo consecuencias. Por eso, Juanma Lorente, abogado laboralista, lanza un consejo claro para cualquier trabajador que se enfrente a una situación mínimamente delicada: “Piensa mal y acertarás".

El mensaje no busca alimentar la desconfianza en el trabajo, sino recordar algo muy sencillo: cuando una conversación puede afectar al futuro laboral de una persona, conviene tener una prueba de lo que realmente se ha dicho.

Una grabación puede servir para aclarar dudas, evitar malentendidos o demostrar palabras que, de otra forma, quedarían reducidas a una versión contra otra.

Grabar si participas en la conversación

Una de las preguntas más habituales es si hace falta avisar a la otra persona de que se está grabando. Según explica el abogado laboralista, si quien graba participa en la conversación, no tiene que comunicarlo previamente. Es decir, no es lo mismo grabar una reunión en la que uno está presente que grabar a escondidas una conversación ajena.

La diferencia es importante. Si un trabajador está hablando con su jefe, con un responsable de la empresa o con otro compañero, puede guardar esa conversación porque forma parte de ella. En cambio, colocar un dispositivo para grabar lo que dicen otras personas sin estar presente entraría en otro terreno muy distinto.

Este matiz es clave para entender por qué una grabación puede tener valor en el ámbito laboral. No se trata de espiar, sino de conservar una conversación propia cuando el contexto aconseja hacerlo.

Cuándo puede ser útil una grabación

El consejo cobra especial sentido cuando el trabajador atraviesa una situación complicada en la empresa. Por ejemplo, si recibe advertencias verbales, si nota presiones, si se le comunican cambios importantes sin dejar constancia por escrito o si se enfrenta a reuniones en las que pueden tratarse temas sensibles.

También puede ser útil en conflictos con compañeros, conversaciones sobre horarios, funciones, sanciones, despidos, cambios de puesto o situaciones de tensión interna. En todos esos casos, la grabación permite reconstruir con más precisión qué se dijo, quién lo dijo y en qué contexto.

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Lorente insiste en una idea práctica, la grabación puede ser muy útil en el futuro. Muchas veces, cuando aparece el problema, ya es tarde para recuperar aquella conversación que parecía poco importante. Por eso recomienda grabar “el máximo” posible cuando existe una situación delicada en la empresa.

La utilidad de una grabación no está solo en usarla en un procedimiento. A veces basta para recordar con exactitud una indicación, confirmar una promesa verbal o demostrar que una conversación no ocurrió como después se cuenta.

Una prueba para evitar quedar indefenso

En cualquier conflicto laboral, las pruebas son fundamentales. Correos electrónicos, mensajes, documentos, cuadrantes, nóminas y grabaciones pueden ayudar a ordenar los hechos. Sin ese respaldo, muchas situaciones se convierten en una pelea de versiones.

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Por eso, el consejo de Juanma Lorente conecta con una realidad cotidiana: en el trabajo, no todo queda por escrito. Hay decisiones importantes que se comunican de palabra, reuniones que no tienen acta y conversaciones que después pueden ser negadas o reinterpretadas.