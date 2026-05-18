Los expertos coinciden en que hacer testamento no es cosa de mayores ni de enfermos: este es el momento clave para ir al notario

Hablar de testamentos sigue generando incomodidad en muchas familias. Para una gran parte de la población, hacer este trámite todavía se relaciona con la vejez, los problemas de salud o la cercanía de la muerte. Esa percepción provoca que miles de personas retrasen durante años una decisión que, según los especialistas en herencias, puede evitar conflictos familiares y facilitar enormemente el reparto del patrimonio cuando llegue el momento.

La realidad es que el testamento no está pensado únicamente para personas mayores. Los abogados especializados recuerdan que se trata de una herramienta jurídica útil para cualquier persona que ya tenga bienes, hijos, pareja o determinadas responsabilidades familiares. Además, destacan que otorgar testamento no significa tomar una decisión definitiva, ya que puede modificarse tantas veces como se considere necesario a lo largo de la vida.

Los errores de los testamentos

Uno de los principales errores, según los expertos, es pensar que solo merece la pena hacer testamento cuando se tiene un patrimonio elevado. Aunque existan pocos bienes, dejar por escrito la voluntad puede simplificar trámites y reducir tensiones entre familiares. Una vivienda, una cuenta bancaria, un coche o incluso determinados objetos personales pueden convertirse en motivo de desacuerdo si no existe un documento que aclare cómo debe hacerse el reparto.

El abogado experto en herencias Alberto Sánchez explica que el momento más recomendable para otorgar testamento llega cuando una persona ya dispone de patrimonio propio. En ese instante, resulta conveniente decidir cómo se quiere organizar la herencia y quién recibirá cada parte dentro de los límites legales establecidos en España. Según recuerda el letrado, el sistema de herencias del derecho común divide el patrimonio en tres tercios diferentes, cada uno con unas normas concretas.

Por qué hacer testamento antes de jubilarse puede evitar muchos problemas / HAZTESTAMENTOSOLIDARIO.ORG

El primero de ellos es el llamado tercio de legítima, reservado obligatoriamente para hijos y descendientes y que debe repartirse a partes iguales. Después aparece el tercio de mejora, también destinado a hijos y descendientes, aunque en este caso sí permite beneficiar más a unos herederos que a otros. Finalmente está el tercio de libre disposición, que puede dejarse a cualquier persona o entidad, ya sea un familiar, un amigo, la pareja o incluso una organización.

Momentos para dejar la herencia

Los especialistas insisten además en que existen determinados momentos personales en los que conviene hacer testamento cuanto antes. Uno de ellos es el nacimiento de hijos. El matrimonioes otra situación que pueden cambiar por completo la planificación hereditaria. Dependiendo del régimen económico elegido, ya sea gananciales o separación de bienes, los derechos sobre el patrimonio pueden variar notablemente. Por ello, los abogados recomiendan adaptar el testamento a la nueva situación familiar y económica para evitar problemas futuros entre herederos.

Las separaciones y divorcios también obligan en muchos casos a revisar las últimas voluntades. Después de una ruptura, muchas personas desean cambiar el reparto previsto anteriormente o modificar quiénes serán los beneficiarios de determinados bienes.

Otro momento clave llega con la compra de una vivienda o la recepción de una herencia. Cuando el patrimonio aumenta o se vuelve más complejo, ordenar el futuro reparto adquiere mayor importancia. Lo mismo ocurre con quienes tienen negocios familiares o actividades económicas propias, ya que un testamento puede ayudar a garantizar la continuidad de la empresa y evitar disputas entre familiares o socios.

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Las parejas de hecho constituyen otro de los casos donde el testamento puede resultar especialmente importante. A diferencia de los matrimonios, sus derechos hereditarios no son iguales en todas las comunidades autónomas y, en determinadas situaciones, la pareja puede quedar menos protegida legalmente. Por eso, los expertos consideran recomendable dejar por escrito la voluntad para garantizar determinados derechos y evitar situaciones de desamparo tras el fallecimiento.