Ya es oficial: la Seguridad Social fija la última subida de la edad de jubilación anticipada

La jubilación es uno de los momentos más esperados después de toda una vida laboral. Supone cerrar una etapa marcada por horarios, obligaciones y responsabilidades para abrir otra en la que el tiempo libre gana protagonismo. Para muchas personas, retirarse significa descansar, disfrutar de la familia, viajar, cuidar de los nietos o simplemente recuperar una parte de la vida que durante décadas ha estado condicionada por el trabajo.

Sin embargo, ese momento cada vez tarda más en llegar. La idea tradicional de jubilarse a los 65 años ya no es igual para todos,porque el sistema de pensiones ha ido cambiando de forma progresiva en los últimos años. La edad de retiro depende de la edad del trabajador y de los años que haya cotizado a la Seguridad Social. Esta combinación es la que determina si una persona puede jubilarse antes, si debe esperar más tiempo o si sufrirá recortes en la cuantía de su pensión.

Edad de jubilación en 2027

A partir de 2027 se producirá un nuevo cambio en la jubilación anticipada voluntaria. La Seguridad Social volverá a subir la edad mínima para acceder a esta modalidad, aunque será la última subida prevista dentro del calendario establecido por la primera reforma de las pensiones. Desde ese año, los trabajadores que quieran retirarse de forma anticipada y no acrediten una larga carrera de cotización deberán esperar hasta los 65 años. Esto supone dos meses más respecto a la edad fijada en 2026, cuando el acceso queda situado en los 64 años y 10 meses para quienes no alcancen el periodo de cotización exigido.

La clave estará, de nuevo, en los años cotizados. En 2027, quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis mesesa lo largo de su vida laboral podrán seguir accediendo a la jubilación anticipada voluntaria desde los 63 años. En cambio, quienes no lleguen a ese mínimo deberán esperar hasta los 65 años para poder adelantar su retiro.

Jubilación anticipada voluntaria

La jubilación anticipada voluntaria está regulada en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta modalidad permite adelantar el retiro un máximo de dos años respecto a la edad ordinaria que corresponda en cada caso. Para acceder a ella es necesario cumplir una serie de requisitos. Entre los principales figura haber cotizado al menos 35 años, estar en situación de alta o asimilada al alta y que la pensión resultante supere la cuantía mínima que correspondería al trabajador al cumplir la edad ordinaria.

En 2026, la edad de jubilación anticipada voluntaria será de 63 años para quienes acrediten 38 años y tres meses o más cotizados. Para quienes no lleguen a ese periodo, la edad mínima será de 64 años y 10 meses. A partir de 2027, el umbral cambiará definitivamente: 63 años para quienes sumen 38 años y seis meses o más, y 65 años para quienes tengan menos cotización. De esta forma, el sistema quedará estabilizado con dos edades de referencia, en función de la vida laboral acumulada.

Coeficientes reductores

No obstante, jubilarse antes de tiempo tiene consecuencias económicas. La jubilación anticipada voluntaria no permite cobrar la pensión íntegra sin más, ya que la Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre la cuantía final. Estos recortes dependen del número de meses que se adelante la jubilación y del total de años cotizados. En los casos más penalizados, la reducción puede llegar hasta el 21%, por lo que adelantar el retiro puede suponer una pérdida importante durante toda la vida como pensionista.

Por este motivo, antes de tomar una decisión conviene hacer cálculos. No es lo mismo adelantar la jubilación unos pocos meses que hacerlo dos años completos, ni tiene el mismo efecto para un trabajador con una carrera laboral larga que para otro con menos cotizaciones. Además, para cobrar el 100% de la pensión también se exige un periodo mínimo de cotización específico. En 2027, será necesario haber cotizado 37 años para acceder a la totalidad de la base reguladora, siempre que se cumplan también el resto de requisitos legales.

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El año de nacimiento también ayuda a orientar cuándo podrá acceder cada trabajador a la jubilación anticipada voluntaria. Quienes nacieron en 1962 o 1963 pueden hacerlo antes si cumplen los años cotizados exigidos, mientras que los nacidos a partir de 1964 deberán tener en cuenta ya el escenario definitivo que se consolida desde 2027. En todo caso, la Seguridad Social dispone de herramientas de simulación para calcular la edad de retiro y la pensión estimada, una consulta recomendable para quienes estén cerca de dejar el mercado laboral.